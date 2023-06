Bamberg/​Berlin/​Dresden – Mit ins­ge­samt elf Akti­ven war die SG Bam­berg in den letz­ten bei­den Wochen auf Deut­schen Mei­ster­schaf­ten ver­tre­ten. Wäh­rend in Ber­lin vom 23.–27.05.2023 die Jugend ihre Mei­ster such­te, fan­den vom 02.–04.06.2023 die natio­na­len Titel­kämp­fe der Masters in Dres­den statt.

Deut­sche Jahr­gangs­mei­ster­schaf­ten Berlin

Die Qua­li­fi­ka­ti­on für die Deut­schen Jahr­gangs­mei­ster­schaf­ten 2023 (DJM) in der Ber­li­ner Schwimm- und Sport­hal­le im Euro­pa­park (SSE) wur­de im Vor­feld von Jose­fin Krefft (Jg. 2007) und Szy­mon Gor­c­zyn­ski (Jg. 2010) gemei­stert und so rei­sten die bei­den zusam­men mit Chef­coach Tus­har Sik­dar zum Wett­kampf in die Bundeshauptstadt.

Krefft – mitt­ler­wei­le ein „alter“ Hase auf der DJM – trat über die 50, 100 und 200m Frei­stil sowie 50m Rücken und Schmet­ter­ling an. Über 50m Rücken erziel­te sie in 31,90 Sekun­den eine neue Best­zeit, konn­te aber lei­der auf kei­ner Strecke ein Jahr­gangs­fi­na­le errei­chen. Der 12-jäh­ri­ge Gor­c­zyn­ski dage­gen hat­te sich erst­mals für die Ver­an­stal­tung qua­li­fi­ziert – er durf­te über 50 und 100m Brust an den Start gehen. Wäh­rend die 50m noch nicht opti­mal lie­fen, konn­te er sei­ne Best­zeit über 100m um eine Sekun­de auf 1:21,82 Minu­ten stei­gern, was ihm den 19. Platz in sei­nem Jahr­gang einbrachte.

Deut­sche Mei­ster­schaf­ten der Masters Dresden

Für die Deut­schen Mei­ster­schaf­ten der Masters (DMM) in Dres­den hat­ten unter den knapp 1.000 Ath­le­ten auch neun Akti­ve der SG Bam­berg ihre Mel­dun­gen abge­ge­ben. Für die Ver­an­stal­tung im Schwimm­sport­kom­plex im Elb­flo­renz hat­ten Alex­an­der Albus (Jg. 2001), Tho­mas Götz (Jg. 1998), Lukas Hen­ne­ri­ci (Jg. 1996), Rüdi­ger Schnei­der (Jg. 1986), Basti­an (Jg. 1992) und Micha­el Schorr (Jg. 1965) sowie Jule Thamm (Jg. 2002) ins­ge­samt 31 Ein­zel­starts gemel­det neben 9 Staf­feln, in denen sie noch von Jacob Ber­nitz­ki (Jg. 1999) und Sophia Scheu­er­mann (Jg. 2000) unter­stützt wurden.

Erfolg­reich­ster Teil­neh­mer war ein­mal mehr Basti­an Schorr mit jeweils zwei Gold- und Sil­ber­me­dail­len in Ein­zel­ren­nen. Gold hol­te Schorr in sei­ner Spe­zi­al­dis­zi­plin Frei­stil über 100 und 200m – in letz­te­rer Strecke ist er amtie­ren­der Euro­pa­mei­ster sei­ner Alters­klas­se AK 30. Die Sprint­strecken über 50m in Schmet­ter­ling und Frei­stil bescher­ten ihm die Silbermedaillen.

Dane­ben konn­te noch Viel­star­ter Alex­an­der Albus eine Medail­le gewin­nen. In sei­ner Spe­zi­al­dis­zi­plin 50m Frei­stil sicher­te er sich in neu­er Best­zeit von 24,53 Sekun­den Sil­ber der AK 20. Auch bei sei­nen wei­te­ren Starts erziel­te Albus noch eini­ge Best­zei­ten. Das rest­li­che Bam­ber­ger Team konn­te sich zwar nicht über Ein­zel­me­dail­len freu­en, erschwamm aber auch etli­che gute bis sehr gute Zeiten.

Höhe­punkt – gera­de bei den Masters – sind auch immer die Staf­feln. Bei neun gemel­de­ten Bam­ber­ger „Relays“ konn­ten auch hier noch mal Medail­len mit nach Hau­se genom­men wer­den. Die Her­ren gewan­nen Bron­ze über 4x50m und 4x100m Frei­stil jeweils mit den Schwim­mern Albus, Ber­nitz­ki, Hen­ne­ri­ci und Schorr B.. Am span­nend­sten wur­de es dann im abschlie­ßen­den Wett­kampf der Ver­an­stal­tung – 4x100m Frei­stil mixed (d.h. jeweils zwei Frau­en und Män­ner). Hier fiel die Ent­schei­dung erst auf den letz­ten Metern. Hen­ne­ri­ci, Schorr B., Scheu­er­mann und Thamm kämpf­ten bis zum Ziel­an­schlag, hat­ten aber mit 3/10 Sekun­den auf Gold und 2/100 Sekun­den auf Sil­ber das Nach­se­hen. Beim Gewinn die­ser Bron­ze­me­dail­le ist gera­de die Lei­stung der bei­den Damen nicht hoch genug zu bewer­ten, die ihre Best­zei­ten um 4 resp. 5 Sekun­den über 100m steigerten.

World Aqua­tics Masters Cham­pi­on­ships Fukuoka

Für drei der Bam­ber­ger Akti­ven waren die­se DMM auch Vor­be­rei­tung auf die Anfang August 2023 in Fuku­o­ka (Japan) statt­fin­den­den Welt­mei­ster­schaf­ten der Masters. Dort wer­den Tho­mas Götz, Rüdi­ger Schnei­der und Basti­an Schorr die Far­ben der Dom­stadt und der SG Bam­berg ver­tre­ten. Wir wün­schen viel Erfolg.