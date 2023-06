Pflan­zen­viel­falt und Gar­ten­tour durch den Frei­zeit­park „Ville­neuve-sur-Lot“ erle­ben – Rund­tour zwi­schen Spie­le­pa­ra­dies und Wohlfühl-Oase

Der Frei­zeit­park „Ville­neuve-sur-Lot“ gilt als einer der schön­sten und gepfleg­te­sten Grün­an­la­gen in der gesam­ten Regi­on und ist eine zen­tra­le Erho­lungs­stät­te mit Spiel- und Frei­zeit­mög­lich­kei­ten sowie sport­li­chen Ange­bo­ten auf einer Flä­che von rund 40.000 Qua­drat­me­tern. Wäh­rend Ihrer Tour durch den Park erle­ben Sie eine bun­te Pflan­zen­viel­falt mit ver­schie­de­nen The­men­gär­ten. Die blü­hen­de Pflan­zen­welt prä­sen­tiert sich zu jeder Jah­res­zeit in einem ande­ren Kleid und lädt Sie auf idyl­li­schen Sitz- und Ruhe­plät­zen zum Ver­wei­len ein. Neh­men Sie sich am Bar­fuß-Sin­nes­pfad Zeit und zie­hen Sie Ihre Schu­he und Socken aus – füh­len Sie die ver­schie­de­nen natür­li­chen Mate­ria­li­en? Der klei­ne Irr­gar­ten mit hohen Hecken macht es Ihnen nicht leicht, das Ziel zu fin­den, sei­ne Unüber­sicht­lich­keit täuscht Ihren Ori­en­tie­rungs­sinn zum Ver­gnü­gen. Die­se und noch vie­le wei­te­re span­nen­de Sta­tio­nen hält der Frei­zeit­park „Ville­neuve-sur-Lot“ in Neu­stadt bei Coburg für Sie bereit.

Ihre geführ­te Gar­ten­tour kön­nen Sie im See­ca­fé gemüt­lich bei Kaf­fee und Kuchen oder einem klei­nen Imbiss aus­klin­gen lassen.

Ziel­grup­pe / Dau­er: Gar­ten­lieb­ha­ber und Natur­freun­de ab mind. 5 – max. 25 Per­so­nen / 90 Minuten

Inklu­dier­te Lei­stun­gen / Kosten

Geführ­te Tour durch den Frei­zeit­park mit einem zer­ti­fi­zier­ten Natur- und Land­schafts­füh­rer. Ein­zel­an­mel­dun­gen (ab 5 Per­so­nen): 10,00 € pro Per­son (ab 11 Teil­neh­mer ver­rin­gert sich die Teilnahmegebühr)

Date: Sams­tag, 10.06.2023

Uhr­zeit: 13:00 bis 14:30 Uhr

Treff­punkt: Im Frei­zeit­park an der Brücke bei der Bauhofhütte

Adres­se

Frei­zeit­park „Vil­leuve-sur-Lot“, Am Moos 28, 96465 Neu­stadt bei Coburg

Vor­anmel­dung (kurz­fri­sti­ge Anmel­dun­gen möglich!)

Stadt Neu­stadt, kultur.werk.stadt

Tele­fon 09568 81–132 oder 0176 276 400 44

tourist@​neustadt-​bei-​coburg.​de

tourist@​neustadt-​bei-​coburg.​de

www​.neu​stadt​-bei​-coburg​.de