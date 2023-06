Die Motor-Nüt­zel Grup­pe ist jetzt mit 3 Stand­or­ten neu­er Toyo­ta-Part­ner in der Region

Nie­der­las­sun­gen in Him­mel­kron und Scheß­litz star­ten mit dem Ver­kauf. Motor-Nüt­zel kauft Toyo­ta Engel in Hof.

Motor-Nüt­zel bie­tet jetzt auch Fahr­zeu­ge von Toyo­ta an. Das Unter­neh­men ergänzt sein Ange­bot damit um eine Mar­ke, die erst­mals nicht dem VW-Kon­zern angehört.

Wäh­rend in Hof der Kauf des Toyo­ta Engel Betrie­bes abge­schlos­sen wur­de, star­tet der Ver­kauf und Ser­vice in Him­mel­kron (Händ­ler­ver­trag auch für die Regi­on Bay­reuth) und in Scheß­litz (Händ­ler­ver­trag auch für die Regi­on Bamberg).

Mit dem Toyo­ta-Geschäft stellt sich der Kon­zern brei­ter auf und hat dafür eine sepa­ra­te Gesell­schaft, die Motor-Nüt­zel Auto­mo­bi­le GmbH, gegrün­det. Über die­se wer­den alle Geschäf­te rund um den Neu­zu­gang abge­wickelt. Die Motor-Nüt­zel Ver­triebs GmbH bleibt wie bis­her exklu­si­ver Mar­ken­part­ner des VW-Kon­zerns. Auch per­so­nell wur­den die Wei­chen gestellt: Die Geschäfts­füh­rung über­neh­men Alex­an­der Pflaum (Bereich Ver­trieb und Ser­vice) sowie Roman Feh­ling (kauf­män­ni­sche Geschäfts­füh­rung). Das Ser­vice-Team besteht an bei­den Stand­or­ten aus der eige­nen Mann­schaft, zudem konn­ten zwei erfah­re­ne Ver­kaufs­be­ra­ter für Toyo­ta neu hin­zu­ge­won­nen werden.

Dass die Wahl auf die eher klei­ne­ren Motor-Nüt­zel Nie­der­las­sun­gen in Scheß­litz und Him­mel­kron fiel, kommt nicht von unge­fähr: Hier waren die Vor­aus­set­zun­gen gege­ben, um kurz­fri­stig dem Toyo­ta CI bau­lich Rech­nung zu tra­gen. Die Stand­or­te gehö­ren damit zu den ersten in Deutsch­land, die bereits das neue Design von Toyo­ta umge­setzt haben. Dane­ben machen vie­le digi­ta­le Ange­bo­te die Mar­ken­welt von Toyo­ta noch anschaulicher.

Wei­te­re Stand­or­te geplant – näch­ster Stand­ort Hof

Bei den bei­den Nie­der­las­sun­gen soll es jedoch nicht blei­ben, denn Motor-Nüt­zel will wei­ter wach­sen: „Bis 2024/25 wer­den wir an bis zu acht Stand­or­ten die Mar­ke Toyo­ta auf­bau­en. Ein wich­ti­ger Schritt war der jet­zi­ge Kauf des Toyo­ta Engel Betrie­bes in Hof“, gibt Geschäfts­füh­rer Alex­an­der Pflaum die Rich­tung vor. Der Hofer Betrieb war bis­her ein Teil­be­trieb der Auto­haus Engel GmbH mit Haupt­sitz in Wunsiedel.

Ziel ist es, auch den best­mög­li­chen Ser­vice anzu­bie­ten und rund 1500 Neu­wa­gen im Jahr zu ver­mark­ten. Ste­hen zum Start noch die aktu­el­len Model­le von Toyo­ta, ange­fan­gen vom Klein­wa­gen Aygo bis zum SUV-Land Crui­ser, im Mit­tel­punkt, sol­len künf­tig auch Nutz­fahr­zeu­ge und die Toyo­ta-Sport­mar­ke GR prä­sen­tiert werden.

Zu den bei­den Eröff­nungs­events in Him­mel­kron und Scheß­litz erwar­te­te die Gäste ein beson­de­res Aus­stel­lungs­stück: Der Toyo­ta 2000 GT aus dem Jahr 1967 – der im James-Bond-Film „Man lebt nur zwei­mal“ zum Ein­satz kam.

Ver­läss­li­ches Unter­neh­men mit hoher Qualität

„Mit Toyo­ta sehen wir uns auf einem guten Weg. Denn dabei han­delt es sich um einen der größ­ten Auto­kon­zer­ne welt­weit und ein ver­läss­li­ches Unter­neh­men mit hoher Pro­dukt­qua­li­tät“, erklärt Roman Feh­ling. Sor­ge, dass man sich mit Toyo­ta selbst Kon­kur­renz zu den bis­he­ri­gen Mar­ken machen könn­te, hat er nicht: „Die Preis­ge­stal­tung und ins­be­son­de­re auch die Ziel­grup­pen unter­schei­den sich von unse­ren bis­he­ri­gen Mar­ken, daher befürch­ten wir kei­nen Kan­ni­ba­li­sie­rungs­ef­fekt“, betont er. Im Gegen­teil, Toyo­ta wer­de das bis­he­ri­ge Ange­bot berei­chern und durch inno­va­ti­ve Tech­no­lo­gien ergän­zen.

So hat Toyo­ta bei­spiels­wei­se jah­re­lan­ge Erfah­rung bei hybri­den Antrie­ben bzw. E‑Mobilität und mit dem Mirai bereits ein mas­sen­taug­li­ches Was­ser­stoff­au­to auf dem Markt, wel­ches Motor-Nüt­zel in die­sem Jahr auch ordern wird. „Der Umwelt­ge­dan­ke spielt bei Toyo­ta eine wesent­li­che Rol­le. In den näch­sten fünf Jah­ren sol­len min­de­stens zehn neue emis­si­ons­freie Model­le auf den Markt kom­men“, so Feh­ling. „Das passt bestens zu unse­rem Leit­bild, in dem der Ein­satz von inno­va­ti­ven und umwelt­be­wuss­ten Tech­no­lo­gien fest­ge­schrie­ben ist.“

Die Motor-Nüt­zel Gruppe

Motor-Nüt­zel gehört mit über 1.000 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern an 12 Stand­or­ten zu einer der größ­ten Auto­haus­grup­pen in Nord­bay­ern. Seit Okto­ber 2018 gehö­ren fünf Betrie­be der ehe­ma­li­gen Ens­lein & Schön­ber­ger GmbH zur Fir­men­grup­pe. Das Pro­dukt­port­fo­lio erstreckt sich über die Kon­zern­mar­ken Audi, ŠKO­DA, Volks­wa­gen und Volks­wa­gen Nutzfahrzeuge sowie Seat und Cup­ra. Ab Dezem­ber 2022 erwei­tert sich das Port­fo­lio um Silence, ab Früh­jahr 2023 um Toyo­ta. Als auto­mo­bi­ler Full-Ser­vice-Anbie­ter ver­kauft Motor-Nüt­zel rund 10.000 Fahr­zeu­ge im Jahr und bie­tet stets einen sofort ver­füg­ba­ren Fahr­zeug­be­stand von über 1.000 Model­len an.

Den Grund­stein leg­te Hans Nüt­zel 1931 mit der Eröff­nung einer Motor­rad­werk­statt in Bay­reuth – dem heu­ti­gen Fir­men­sitz der Grup­pe. Nach­dem das Ehe­paar Nüt­zel kin­der­los blieb, grün­de­te Emma Nüt­zel im Jah­re 1981 die gemein­nüt­zi­ge, mild­tä­ti­ge Hans und Emma Nüt­zel Alten­stif­tung zugun­sten alter und inva­li­der Ein­woh­ner der Stadt Bay­reuth und ihrer Umge­bung. Die Stif­tung ist seit­her allei­ni­ge Gesell­schaf­te­rin der Motor-Nüt­zel GmbH.