Das Amt für Kin­der, Jugend und Fami­lie ver­an­stal­tet in die­sem Som­mer gemein­sam mit dem Stadt­ju­gend­ring wie­der die Kin­der­spiel­stadt „Mini-Bay­reuth“. Sie wird vom 7. bis 11. August 2023 ihre Türen öff­nen. Im Rah­men von „Mini-Bay­reuth“ spen­den Kin­der ihr Spiel­geld – die soge­nann­ten „Knob­bern“ – einer gemein­nüt­zi­gen Ein­rich­tung. Die Spar­kas­se Bay­reuth tauscht die Spiel­wäh­rung dann in ech­te Euros um. Um den Erhalt der Spen­den kön­nen sich gemein­nüt­zi­ge Ein­rich­tun­gen bewer­ben. Sie müs­sen sich und ihre Arbeit vor Ort bei den Kin­dern vor­stel­len. Der Kin­der­rat von „Mini-Bay­reuth“ ent­schei­det dann, wel­che Ein­rich­tung bezie­hungs­wei­se wel­che Initia­ti­ve die Spen­de erhält. Bewer­ben kön­nen sich Ein­rich­tun­gen, die als gemein­nüt­zi­ger, ein­ge­tra­ge­ner Ver­ein in Bay­reuth aktiv sind und etwas für oder mit Bay­reu­ther Kin­dern machen. Bewer­bun­gen für die Knob­bern-Spen­de nimmt ab sofort das Amt für Kin­der, Jugend und Fami­lie im Rat­haus II, Dr.-Franz-Straße 6, Tele­fon 0921 25–1249, marie.​ganzleben@​stadt.​bayreuth.​de, ent­ge­gen.