Für den guten Zweck: Kids dür­fen Auto krea­tiv bekleben

Motor-Nüt­zel bei den AOK-Fami­li­en­ta­gen in Bam­berg vom 9. bis 11. Juni

Meist sind die Erwach­se­nen nicht son­der­lich begei­stert, wenn der Nach­wuchs das Fami­li­en­au­to mit den Lieb­lings­stickern ver­zie­ren möch­te. Anders bei den AOK-Fami­li­en­ta­gen vom Frei­tag, 9. bis Sonn­tag, 11. Juni 2023. Motor-Nüt­zel ist in die­sem Jahr wie­der mit auf der Jahn­wie­se dabei und hat für Kin­der eine ganz beson­de­re Akti­on geplant: Die Kids dür­fen ein Auto mit bun­ten Auf­kle­bern ver­schö­nern – und das auch noch für einen guten Zweck.

Bei dem mobi­len „Kunst­ob­jekt“ han­delt es sich um ein Lea­sing-Fahr­zeug der AWO Bam­berg. Es wird künf­tig als ein ech­tes Uni­kat unter­wegs sein und mit Sicher­heit vie­le Blicke auf sich zie­hen. Jeweils fünf Sticker kön­nen am Stand von Motor-Nüt­zel zum Preis von einem Euro erwor­ben wer­den und dann ganz nach Belie­ben auf das Fahr­zeug geklebt wer­den. Die Ein­nah­men aus der Akti­on spen­det Motor-Nüt­zel an das Kin­der- und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt in Bamberg.

„Wir freu­en uns auf ganz vie­le krea­ti­ve Kin­der, die sich an unse­rer Akti­on betei­li­gen“, so Motor-Nüt­zel Pro­ku­rist und ŠKO­DA Mar­ken­ver­ant­wort­li­cher Hol­ger Böhl.

Natür­lich wird Motor-Nüt­zel vor Ort auch sei­ne viel­fäl­ti­ge Mar­ken­welt prä­sen­tie­ren mit den aktu­el­len Model­len von VW, Audi, SEAT, CUP­RA, Silence, ŠKO­DA und Toyo­ta. Das Team vor Ort berät ger­ne und lädt dazu ein, sich von den unter­schied­lich­sten Model­len begei­stern zu las­sen. So ist für jeden etwas dabei, vom fami­li­en­taug­li­chen Van bis zu sport­li­chen E‑Auto.

Bei den AOK-Fami­li­en­ta­gen erwar­tet die Besu­cher ein bun­tes Pro­gramm für die gan­ze Fami­lie. Mehr dazu unter https://​www​.fami​li​en​ta​ge​-bam​berg​.de/

Die Motor-Nüt­zel Gruppe

Motor-Nüt­zel gehört mit über 1.000 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern an 12 Stand­or­ten zu einer der größ­ten Auto­haus­grup­pen in Nord­bay­ern. Seit Okto­ber 2018 gehö­ren fünf Betrie­be der ehe­ma­li­gen Ens­lein & Schön­ber­ger GmbH zur Fir­men­grup­pe. Das Pro­dukt­port­fo­lio erstreckt sich über die Kon­zern­mar­ken Audi, ŠKO­DA, Volks­wa­gen und Volks­wa­gen Nutz­fahr­zeu­ge sowie Seat und Cup­ra. Ab Dezem­ber 2022 erwei­tert sich das Port­fo­lio um Silence, ab Früh­jahr 2023 um Toyo­ta. Als auto­mo­bi­ler Full-Ser­vice-Anbie­ter ver­kauft Motor-Nüt­zel rund 10.000 Fahr­zeu­ge im Jahr und bie­tet stets einen sofort ver­füg­ba­ren Fahr­zeug­be­stand von über 1.000 Model­len an.

Den Grund­stein leg­te Hans Nüt­zel 1931 mit der Eröff­nung einer Motor­rad­werk­statt in Bay­reuth – dem heu­ti­gen Fir­men­sitz der Grup­pe. Nach­dem das Ehe­paar Nüt­zel kin­der­los blieb, grün­de­te Emma Nüt­zel im Jah­re 1981 die gemein­nüt­zi­ge, mild­tä­ti­ge Hans und Emma Nüt­zel Alten­stif­tung zugun­sten alter und inva­li­der Ein­woh­ner der Stadt Bay­reuth und ihrer Umge­bung. Die Stif­tung ist seit­her allei­ni­ge Gesell­schaf­te­rin der Motor-Nüt­zel GmbH.