Zeu­gen gesucht

Bereits am Sams­tag, den 27.05.23, ereig­ne­te sich gegen 23.45 Uhr in der Albrecht-Dürer-Stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall, in des­sen Ver­lauf ein 44jähriger aus dem Land­kreis Kulm­bach schwer ver­letzt wur­de und ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 100 000 Euro ent­stan­den ist. Der Mann ver­lor auf­grund einer deut­lich über­höh­ten Geschwin­dig­keit die Kon­trol­le über sei­nen Pkw, kam nach rechts von der Fahr­bahn ab, streif­te ein Gebäu­de und einen gepark­ten Pkw und prall­te schließ­lich in zwei wei­te­re Fahr­zeu­ge, wel­che eben­falls am Fahr­zeug­rand abge­stellt gewe­sen sind.

Wie es sich im Zuge der bis­he­ri­gen Ermitt­lun­gen her­aus­stell­te, lag dem ris­kan­ten Fahr­ma­nö­ver des 44jährigen ver­mut­lich ein ver­bo­te­nes Kraft­fahr­zeug­ren­nen zugrun­de, wel­ches an der Ampel­an­la­ge Albrecht-Dürer-Stra­ße/Fried­rich-Ebert-Stra­ße sei­nen Aus­gang fand. An dem Vor­fall war nach dem der­zei­ti­gen Ermitt­lun­gen noch ein wei­te­rer Pkw betei­ligt, der von einem 40jährigen Bay­reu­ther gesteu­ert wur­de. Auch die­ser Wagen erlitt einen Totalschaden.

Um den Unfall­her­gang mög­lichst voll­stän­dig nach­voll­zie­hen zu kön­nen, bit­tet die Poli­zei Bay­reuth um Zeu­gen­mel­dun­gen, wel­che Anga­ben zu dem Unfall­ge­sche­hen machen kön­nen. Eben­so besteht auch die Mög­lich­keit, dass durch die Fahr­wei­se der Unfall­be­tei­lig­ten wei­te­re Ver­kehrs­teil­neh­mer gefähr­det wor­den sind, die sich bis­her noch nicht bei der Poli­zei gemel­det haben. Hin­wei­se an die PI Bay­reuth Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0921/506‑2130 erbeten.