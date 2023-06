Mit dem „Kara­jan des Lenk­ra­des“ zu Pusz­ta, Ber­gen und Kultur

Ein beson­de­res Schman­kerl stand in die­sem Jahr auf dem Pro­gramm des VdK-Kreis­ver­ban­des Hof – eine Rei­se in die Buck­li­ge Welt, an den Neu­sied­ler See, ins Bur­gen­land und nach Wien. Von Hof aus mach­ten sich Mit­glie­der und Rei­se­freu­di­ge aus dem gesam­ten Land­kreis in ins­ge­samt drei Rei­se­grup­pen mit Bus­sen der Fir­ma Viol auf den Weg in das Land der Ber­ge. Aus­gangs­punkt der inter­es­san­ten Tou­ren war das Hotel Post in Kirchschlag/​Niederösterreich von wo aus es zunächst in die öster­rei­chi­sche Haupt­stadt Wien ging.

Eine Füh­rung mit Stadt­rund­rund­fahrt brach­te die Grup­pen zu den histo­ri­schen Gebäu­den die­ser alten Metro­po­le und zeig­te zahl­rei­che Sehens­wür­dig­kei­ten. Begin­nend in Schloss Schön­brunn ging es in die Gär­ten der Wie­ner Hof­burg, ins Hun­der­was­ser-Haus und schließ­lich zum Ste­phans­dom als Abschluss einer inter­es­san­ten Stadt­füh­rung. Der Aus­flug ins Bur­gen­land und die begin­nen­de Pusz­ta führ­te dann nicht nur an zahl­rei­chen Bur­gen vor­bei son­dern auch zum Schloss Ester­ha­zy nach Eisen­stadt. Wei­ter gin­gˋs dann zum Neu­sied­ler See, wo die Teil­neh­mer bei einer Schiff­fahrt das herr­li­che Wet­ter genie­ßen konn­ten. Ein tol­les Erleb­nis war auch die Kutsch­fahrt durch den Schilf­gür­tel des Sees mit fach­kun­di­ger Erklä­rung des dor­ti­gen Natur­raums und der Schutz­ge­bie­te um den größ­ten Step­pen­see Euro­pas. Und natür­lich durf­te eine Ein­kehr zum „Heu­ri­gen“ sowie eine Wein­pro­be im Bur­gen­land nicht feh­len. Der näch­ste Tag brach­te der Rei­se­grup­pe mit einer Fahrt zum Sem­me­ring, einem Höhen­zug süd­öst­lich von Wien, ganz neue Ein­drücke. So stand ein Besuch der Wall­fahrts­kir­che „Maria Schutz“ mit einer Ver­ko­stung der dor­ti­gen Rie­sen­krap­fen eben­so auf dem Tages­pro­gramm wie eine Besich­ti­gung des Aus­gangs­punk­tes der über 100 Kilo­me­ter lan­gen Wie­ner Hoch­quell­was­ser­lei­tung in Kai­ser­brunn im Berg­mas­siv von Schnee­berg und Rax. Schließ­lich ver­mit­tel­te eine Rund­fahrt durch die „Buck­li­ge Welt“ ganz neue Ein­drücke die­ses süd­west­li­chen von Wien gele­gen hüge­li­gen Land­strichs an den Gren­zen zu Bur­gen­land und Stei­er­mark. Ein beson­de­res Lob vom ört­li­chen Rei­se­füh­rer gabˋs für Bus­fah­rer Hel­mut Spörl der den Rei­se­bus sowohl auf kur­vi­gen Berg­strecken wie auch durch enge Dör­fer sicher und gekonnt steu­er­te. „Mit dem Hel­mut habt ihr den „Kara­jan des Lenk­ra­des“ am Steu­er sit­zen“, so Fritz Hönig. Nach einem inter­es­san­ten Aus­flugs­pro­gramm mit sehr guter Betreu­ung und Ver­pfle­gung im Hotel Post führ­te die Heim­rei­se über Pas­sau zurück ins Hofer Land wo alle wie­der wohl­be­hal­ten ankamen.