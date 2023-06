Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Auf meh­re­re Fla­schen Bier im Gesamt­wert von gut 30 EUR hat­te es am Mitt­woch­nach­mit­tag eine 48jährige Frau in einem Laden im Bam­ber­ger-Nor­den abge­se­hen. Hier hat­te sie jedoch nicht mit dem auf­merk­sa­men Mit­ar­bei­ter gerech­net. Gegen die Frau wur­de Straf­an­zei­ge erstattet.

Unbe­kann­ter ver­kratzt gepark­ten Porsche

BAM­BERG. Im Zeit­raum vom 25.05. – 07.06.2023 wur­de in der Tief­ga­ra­ge Thea­ter­gas­sen ein schwar­zer Por­sche zer­kratzt. Es ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 5000 EUR. Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend, kurz vor 24 Uhr fuhr ein 24jähriger auf der Schwein­fur­ter Stra­ße in Rich­tung Gau­stadt. An der Kreu­zung Frie­dens­brücke kam ein Pkw ent­ge­gen, wel­cher ihm beim Abbie­ge­vor­gang die Vor­fahrt nahm. Es kam zum Unfall. Im Anschluss ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher und hin­ter­ließ einen Scha­den in Höhe von ca. 3000 EUR. Zeu­gen zum Vor­fall wer­den gebe­ten, sich unter der Tel. 0951/ 9129–210 bei der Poli­zei zu melden.

Son­sti­ges

BAM­BERG. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag kam es vor der Fruchtbar/​Sand­stra­ße zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung. Ein 30jähriger hat­te zunächst einem ande­ren Gast ein Glas gegen den Kopf geschla­gen, wes­we­gen er der Bar ver­wie­sen wur­de. Hier­durch wur­de er jedoch nur aggres­si­ver und ging vor der Bar auf einen wei­te­ren Mann los. Zum Glück wur­den die Per­so­nen nur leicht ver­letzt. Der Aggres­sor wur­de durch die Poli­zei in Gewahr­sam genommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Eber­mann­stadt – Ein 12-jäh­ri­ger Laden­dieb wur­de am Mitt­woch­abend kurz vor Laden­schluss in einem SB-Markt erwischt. Der Jun­ge pack­te 27 Dosen eines Ener­gy­ge­tränks in sei­nen Ruck­sack und woll­te den Laden ver­las­sen. Hier­bei wur­de er vom Per­so­nal ange­spro­chen und an die Poli­zei über­ge­ben. Nach erfolg­ter Anzei­gen­auf­nah­me nah­men ihn sei­ne Erzie­hungs­be­rech­tig­ten in Empfang.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Mitt­woch um 20:50 Uhr wur­den im Orts­teil Ker­s­bach in der Pfar­rer-Bur­ger-Stra­ße die Insas­sen eines Pkws von einem Pas­san­ten ver­bal und durch zei­gen des Mit­tel­fin­gers belei­digt. Der Täter wird hier­bei als männ­lich, ca. 183 cm groß, kräf­ti­ge Figur und ca. 33 Jah­re alt beschrie­ben. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.