22-Jäh­ri­ger unter­schreibt Ver­trag bis 2025

Die erste Per­so­nal­ent­schei­dung auf dem Spiel­feld ist gefal­len: Moritz Ple­scher wech­selt vom ProA-Liga­kon­kur­ren­ten Medi­po­lis SC Jena nach Bay­reuth. Der 1,95 Meter gro­ße Guard hat einen Zwei-Jah­res-Ver­trag in der Wag­ner­stadt unter­zeich­net und wird Anfang August in Bay­reuth erwar­tet. Der Ver­trag des aus Mett­mann stam­men­den Ple­scher läuft dabei bis zum Ende der Spiel­zeit 2024/25.

Mla­den Dri­jenčić (Head­coach von medi bay­reuth) freut sich, dass Moritz Ple­scher sich trotz ande­rer Ange­bo­te für den Stand­ort Bay­reuth ent­schie­den hat:

„Moritz ist ein sehr ath­le­ti­scher und gro­ßer Guard, der zudem über vie­le Skills ver­fügt. Er passt sehr gut in unser Kon­zept für die neue Sai­son in der 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga. Außer­dem bringt Moritz die pas­sen­de Ein­stel­lung mit – er ist hung­rig und lern­wil­lig und möch­te den näch­sten Schritt in sei­ner Ent­wick­lung nun in Bay­reuth gehen. Er hat gro­ßes Poten­ti­al und eine gute Grund­aus­bil­dung in Bam­berg erhal­ten. Zwar ver­lief die zwei­te Hälf­te der letz­ten Sai­son in Jena nach dem dor­ti­gen Trai­ner­wech­sel nicht nach den Vor­stel­lun­gen von Moritz, jedoch sind wir uns sicher, dass er sein Poten­ti­al in Bay­reuth voll aus­schöp­fen und sich zum BBL-Spie­ler ent­wickeln wird.“

In der ver­gan­ge­nen Spiel­zeit stand Moritz Ple­scher in 28 Par­tien durch­schnitt­lich knapp 17 Minu­ten auf dem Par­kett. Dabei erziel­te er im Schnitt 4,0 Punk­te bei 2,2 Rebounds und einer Effek­ti­vi­tät von 4,6. Bis zum Jah­res­wech­sel stan­den dabei noch durch­schnitt­lich über 20 Minu­ten auf dem Spiel­bo­gen, wobei Moritz beim Spiel gegen die Art­land Dra­gons mit 16 Punk­ten sei­nen Scoring­best­wert erreichte.

Für Moritz Ple­scher war nach den ersten Gesprä­chen mit Mla­den Dri­jenčić schnell klar, dass der Stand­ort Bay­reuth für die wei­te­re Ent­wick­lung die rich­ti­ge Wahl darstellt:

„Das Gesamt­pa­ket aus sport­li­chen Mög­lich­kei­ten in Bay­reuth und den posi­ti­ven Din­gen, die ich über Bay­reuth als Stadt mit Lebens­qua­li­tät gehört habe, hat letzt­lich für mich den Aus­schlag gege­ben. Die kom­men­den zwei Jah­re sind für mich und mei­ne sport­li­che Ent­wick­lung abso­lut wich­tig, daher muss­te ich mir bei mei­ner Ent­schei­dung sicher sein. Die Gesprä­che mit dem Head­coach ver­lie­fen sehr posi­tiv. Es zeig­te sich schnell, dass wir sport­lich die glei­che Rich­tung ein­schla­gen wol­len. Bay­reuth ist und bleibt ein BBL Stand­ort, die Hal­le und Fans sind über­ra­gend und bekannt. Ich freue mich ein Teil des Clubs zu wer­den und wer­de alles geben, um eine erfolg­rei­che Sai­son zu spielen!“

Neben dem Gespräch mit Head­coach Mla­den Dri­jenčić hol­te sich der 22-jäh­ri­ge Ple­scher aber auch Mei­nun­gen in Spie­ler­krei­sen über Bay­reuth ein. So sprach sich u.a. der letzt­jäh­ri­ge medi For­ward Kay Bruhn­ke für einen Wech­sel nach Bay­reuth aus.

Der im nord­rhein-west­fä­li­schen Mett­mann gebo­re­ne Ple­scher ist in Ober­fran­ken zudem kein Unbe­kann­ter. Nach dem Spiel­jahr 2015/16 ging es für den talen­tier­ten U‑22 Spie­ler im Som­mer 2016 an die Cop­ley High School bei Akron (Ohio), um vor der Sai­son 2017/18 nach Deutsch­land zurück­zu­keh­ren. Für den ober­frän­ki­schen Club von Bro­se Bam­berg spiel­te Ple­scher 2017/18 in der NBBL und Regio­nal­li­ga und trai­nier­te eben­so im Zweit­li­ga-Kader des FC Bau­nach (PRO A) mit. In der Spiel­zeit 2019/20 kam es dann zu einer ersten Nomi­nie­rung für den Kader von Bro­se Bam­berg bzw. dem Bun­des­li­ga Debüt gegen ALBA Ber­lin am 01.03.2020. Auch inter­na­tio­nal durf­te Ple­scher für die Bam­ber­ger Mann­schaft ran und debü­tier­te hier am 21. Janu­ar 2020 in der Bas­ket­ball Cham­pi­ons League gegen VEF Riga.

Aktu­ell befin­det sich Ple­scher nach einem Kurz­ur­laub in Kroa­ti­en bereits wie­der im Trai­ning. Anfang Juli fliegt Moritz Ple­scher erneut in die USA, wo er opti­ma­le Bedin­gun­gen für die Sai­son­vor­be­rei­tung vorfindet.

Lebens­lauf Moritz Plescher

Name: Moritz Plescher

Posi­ti­on: Shoo­ting Guard

Geburts­tag: 04.10.2000

Geburts­ort: Mettmann

Letz­ter Ver­ein: Medi­po­lis SC Jena

Natio­na­li­tät: Deutsch

Bis­he­ri­ge Stationen: