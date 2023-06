Am 03.06.23 fand das Qua­li­fi­ka­ti­ons­tur­nier des Ober­frän­ki­schen Skat­ver­ban­des für die Baye­ri­schen Tan­dem-Mei­ster­schaf­ten im Skat statt. Der Skat­ver­ein „Die Forel­len Forch­heim“ trat mit 2 Mann­schaf­ten an und konn­ten die Plät­ze 4 und 6 erzie­len. Da sich die Plät­ze 1–5 für das Tan­dem­tur­nier auf Bay­ern­e­be­ne qua­li­fi­zie­ren darf die Mann­schaft „Forch­heim I“ also direkt teil­neh­men und die Mann­schaft „Forch­heim II“ ist der erste Nach­rücker, falls eine Mann­schaft der Plät­ze 1–5 aus­fällt. Die Tan­dem-Zwi­schen­run­de des BSkV fin­det am 17.06.23 in 91207 Lauf-Heuch­ling statt und ermög­licht die Qua­li­fi­ka­ti­on für die Deut­sche Tan­dem Mei­ster­schaft am 05.08./06.08.2023 in Düsseldorf.

Die Forel­len Forch­heim tref­fen sich jeden Frei­tag ab 17:30 h im Pila­tus­hof in Hau­sen um ihrem Hob­by, dem Skat­spiel zu frö­nen. Inter­es­sen­ten kön­nen sich dort ein­fin­den oder unter 09131–206338 Kon­takt aufnehmen.