Am 11. Juni auf dem Gelän­de des Umwelt-Infor­ma­ti­ons­zen­trums Lindenhof

Am Sonn­tag, 11. Juni, fin­det der belieb­te Fami­li­en­er­leb­nis­tag „Ein Fest für die Sin­ne“ statt – zum inzwi­schen drit­ten Mal out­door auf dem Außen­ge­län­de des Umwelt-Infor­ma­ti­ons­zen­trums Lin­den­hof in der Karo­li­nen­reu­ther Stra­ße 58 in Bay­reuth.

In der Zeit von 10 bis 17 Uhr wer­den zahl­rei­che unter­schied­li­che Mit­mach-Sta­tio­nen für Groß und Klein ange­bo­ten. Orga­ni­sa­to­rin Sig­lin­de Seid­ler-Rieß vom Amt für Kin­der, Jugend und Fami­lie der Stadt Bay­reuth betont, dass mit der Ver­an­stal­tung jun­gen Fami­li­en ein attrak­ti­ves Ange­bot gemacht wer­den kann. Hier­bei zie­hen alle betei­lig­ten Ein­rich­tun­gen und Initia­ti­ven an einem Strang: das Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten, der Ver­ein Ava­lon, das Fami­li­en­bünd­nis Bay­reuth, das Kom­mu­na­le Jugend­zen­trum, die BRK-Bereit­schaft Mistel­gau, der Lan­des­bund für Vogel­schutz, die Wal­dorf­schu­le Wern­stein und der Ver­ein Wun­der­sam Anders.

Aben­teu­er­lu­sti­ge Besu­che­rin­nen und Besu­cher kön­nen sich beim „Fest der Sin­ne“ ihr Stock­brot sel­ber am Lager­feu­er backen. Wer sich krea­tiv betä­ti­gen möch­te, der kann mit vor Ort gesam­mel­ten Blu­men und Blät­tern Geburts­tags- oder Ein­la­dungs­kar­ten basteln, sich im Töp­fern ver­su­chen oder einen eige­nen Kar­tof­fel­druck­stem­pel gestal­ten. Fami­li­en kön­nen spie­le­risch Musik erfah­ren, sich im Trom­meln üben sowie selbst geba­stel­te Ras­seln und Gitar­ren ausprobieren.

Alle Sta­tio­nen des „Festes für die Sin­ne“ ste­hen kosten­los zur Ver­fü­gung. Park­plät­ze gibt es am Gebäu­de der Tech­no­lo­gie-Alli­anz Ober­fran­ken (TAO) der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Für das leib­li­che Wohl wird mit Snacks und Geträn­ken zu fami­li­en­freund­li­chen Prei­sen gesorgt.