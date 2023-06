Am Sonn­tag, 18. Juni, fährt der Thea­ter­bus zur Auf­füh­rung des Musi­cals in die ober­frän­ki­sche Nachbarstadt

Die Stadt Bay­reuth bie­tet zur Auf­füh­rung des Musi­cals „Bri­ga­doon“ von Fre­de­rick Loe­we (Musik) und Alan Jay Ler­ner (Buch und Gesangs­tex­te) am Sonn­tag, 18. Juni, im Thea­ter Hof wie­der einen kosten­lo­sen Bus­trans­fer in die ober­frän­ki­sche Nach­bar­stadt an. Vor­stel­lungs­be­ginn in Hof ist um 18 Uhr.

Die New Yor­ker Jungs Tom­my und Jeff sind auf einer Wan­de­rung in den schot­ti­schen High­lands unter­wegs, als plötz­lich aus dem Nebel ein ver­wun­sche­nes Dorf auf­taucht: Bri­ga­doon – eine Sied­lung wie aus einer ande­ren Zeit, die auf kei­ner Kar­te ver­zeich­net ist. Tom­my erfährt zufäl­lig von dem Zau­ber des Ortes, der nur alle 100 Jah­re für 24 Stun­den in der Rea­li­tät auf­taucht. Ver­lässt einer der Bewoh­ner das Dorf, wird Bri­ga­doon für immer und ewig ver­sin­ken… Ein moder­nes Mär­chen über Aben­teu­rer, Freund­schaft, Sehn­sucht und die wun­der­vol­le Kraft der Liebe.

Mit „Bri­ga­doon“ ist Fre­de­rick Loe­we und Alan Jay Ler­ner, den Machern von „My Fair Lady“, 1947 ihr erster Broad­way­er­folg gelun­gen, wel­cher in den 1950er Jah­ren mit Gene Kel­ly in der Haupt­rol­le auf den Kino­lein­wän­den welt­weit zu sehen war. Das Thea­ter Hof konn­te sich wegen sei­nes guten Rufs in der Musi­cal-Fach­welt die Rech­te der Erst­auf­füh­rung der neu­en deut­schen Fas­sung die­ses Broad­way-Hits sichern und bie­tet die exklu­si­ve und sel­te­ne Gele­gen­heit, dem myste­riö­sen Bri­ga­doon live zu begeg­nen – dafür muss man nicht mal 100 Jah­re warten!

Zur Fahrt nach Hof ste­hen am 18. Juni, ab 16 Uhr, Bus­se am Luit­pold­platz vor der Spar­kas­se bereit. Der letz­te Bus fährt pünkt­lich um 16.30 Uhr ab. Für jedes erwor­be­ne Ticket wird ein Platz in den Fahr­zeu­gen bereit­ge­hal­ten. Der Trans­fer nach Hof und wie­der zurück ist im regu­lä­ren Ein­tritts­preis ent­hal­ten und beinhal­tet zusätz­lich ein Pro­gramm­heft. Den Ein­stieg in die Bus­se betreut das ver­trau­te und bewähr­te Per­so­nal der Stadt­hal­le. Nach der Rück­kehr zum Luit­pold­platz in Bay­reuth besteht die Mög­lich­keit, den kosten­lo­sen Bus­trans­fer im Stadt­ge­biet zu nutzen.

Ein­tritts­kar­ten kön­nen direkt an der Kas­se in Hof erwor­ben wer­den, ent­we­der tele­fo­nisch unter 09281 / 70 70 290 (Fax 09281 / 70 70 292) oder per Mail an kasse@​theater-​hof.​de. Die Thea­ter­kas­se Hof ist Mon­tag bis Sams­tag von 10 bis 14 Uhr geöff­net, Mitt­woch zusätz­lich von 18 bis 20 Uhr. Tele­fo­nisch ist sie Mon­tag bis Sams­tag bereits ab 9 Uhr erreich­bar. Zusätz­lich kön­nen die Kar­ten auch im Online­shop des Thea­ter Hof unter www​.thea​ter​-hof​.de/​k​a​r​ten gekauft werden.