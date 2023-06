Am Mitt­woch, 14. Juni 2023, fin­det in Bay­reuth ein Fackel­lauf anläss­lich der Spe­cial Olym­pics World Games in Ber­lin statt. Er ist zugleich der Höhe­punkt des vier­tä­gi­gen Host-Town-Pro­gramms der Stadt Bay­reuth. Bay­reuth ist Gast­ge­ber für eine Dele­ga­ti­on von 49 Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten sowie Ver­ant­wort­li­chen aus den Berei­chen Trai­ning und Betreu­ung aus Rumä­ni­en, die an den Spe­cial Olym­pics World Games teil­neh­men werden.

Zusam­men mit den inter­na­tio­na­len Gästen soll die Flam­me der Spe­cial-Olym­pics-Bewe­gung durch die Innen­stadt getra­gen und ein Zei­chen für Inklu­si­on gesetzt wer­den. Die Spe­cial Olym­pics World Games sind die welt­weit größ­te Sport­ver­an­stal­tung für Men­schen mit gei­sti­ger Behin­de­rung und mehr­fa­cher Behin­de­rung. Sie fin­den vom 17. bis 25. Juni 2023 statt. Der Fackel­lauf ist offen für jeder­mann. Die Stadt Bay­reuth freut sich auf eine rege Betei­li­gung der Öffent­lich­keit. Geplant ist ein Spa­zier­gang durch die Innen­stadt. Treff­punkt ist um 19 Uhr am Nep­tun­brun­nen auf dem Stadtparkett.