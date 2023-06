Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Geträn­ke­dieb­stahl in Tankstelle

BAM­BERG. Am Sonn­tag­abend, kurz vor 21.30 Uhr, wur­de in einer Tank­stel­le in der Wun­der­burg ein 39-jäh­ri­ger Mann beim Dieb­stahl von fünf Geträn­ke­do­sen im Gesamt­wert von knapp 15 Euro ertappt. Der Lang­fin­ger wur­de von einem Ange­stell­ten ange­spro­chen, wor­auf­hin er zunächst die Tank­stel­le ver­ließ, aber durch die Poli­zei in Tat­ort­nä­he schnell fest­ge­nom­men werden.

44-Jäh­ri­ger beschmiert Hauswand

BAM­BERG. Am Sonn­tag­früh, gegen 10.00 Uhr, wur­de die Poli­zei über eine Sach­be­schä­di­gung an einer Haus­wand eines Wohn­an­we­sens in der Dr.-Martinet-Straße ver­stän­digt. Im Rah­men einer Fahn­dung konn­te ein 44-jäh­ri­ger Mann ange­trof­fen wer­den, der dafür ver­ant­wort­lich war. Er hat­te Sach­scha­den von etwa 500 Euro ange­rich­tet und muss sich wegen Sach­be­schä­di­gung verantworten.

Unbe­kann­ter beschä­digt fünf gepark­te Autos

BAM­BERG. Zwi­schen Don­ners­tag, 20.00 Uhr, und Sonn­tag, 12.00 Uhr, wur­den in der Stangs­stra­ße fünf gepark­te Autos beschä­digt. Es wur­den jeweils Außen­spie­gel abge­tre­ten und Sach­scha­den in Höhe von etwa 2400 Euro angerichtet.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Sams­tag­mit­tag, gegen 13.40 Uhr, stie­ßen auf der Pfi­ster­berg­brücke zwei Autos zusam­men. Bei­de Fahr­zeug­füh­rer gaben an, bei Grün­licht in die Kreu­zung ein­ge­fah­ren zu sein. An bei­den Pkws ist Gesamt­sach­scha­den in Höhe von etwa 8000 Euro entstanden.

Zeu­gen, die nähe­re Anga­ben zum Unfall­her­gang machen kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

BAM­BERG. In der Geisfel­der Stra­ße ist am Sonn­tag­mit­tag, gegen 12.40 Uhr, ein 69-jäh­ri­ger E‑Bike-Fah­rer gestürzt, weil er die Kon­trol­le über sein Gefährt ver­lor und sich mit dem Vor­der­rad am Fahr­bahn­rand ver­hak­te. Durch den Sturz zog er sich eine Rip­pen- sowie eine Knie­ver­let­zung zu, wes­halb er ins Kran­ken­haus gebracht wer­den musste.

BAM­BERG. Ein 24-jäh­ri­ger Rad­fah­rer ist am Sonn­tag­abend, gegen 19.30 Uhr, an der Ein­mün­dung Ket­ten­brücke / Obe­re König­stra­ße von sei­nem Fahr­rad gestürzt. Grund hier­für war, dass er eine Voll­brem­sung mach­te, weil vor ihm eine Rad­fah­re­rin abbrem­ste. Der jun­ge Mann zog sich durch den Sturz Krat­zer und Häma­to­me zu.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Sonn­tag­mit­tag, gegen 12.00 Uhr, stie­ßen in der Artur-Land­graf-Stra­ße im Begeg­nungs­ver­kehr zwei Autos zusam­men, wes­halb jeweils die Außen­sie­gel beschä­digt wur­den. Der Fah­rer eines schwar­zen Mer­ce­des stieg zwar von sei­nem Auto aus, gab aber sei­ne Per­so­na­li­en nicht an und fuhr danach ein­fach wei­ter. Der Gesamt­sach­scha­den wird von der Poli­zei auf meh­re­re hun­dert Euro beziffert.

35-Jäh­ri­ger hat­te Hero­in einstecken

BAM­BERG. Am Fahr­rad­ab­stell­platz am Bahn­hof in der Bren­ner­stra­ße führ­te am Sonn­tag­mit­tag, gegen 15.00 Uhr, die Poli­zei bei einem 35-jäh­ri­gen Mann eine Per­so­nen­kon­trol­le durch. Hier­bei tauch­ten bei ihm eine gerin­ge Men­ge Hero­in sowie dazu­ge­hö­ri­ge Rausch­gif­tu­ten­si­li­en auf, was von den Beam­ten beschlag­nahmt wur­de. Der Mann muss sich straf­recht­lich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

HALL­STADT. Am Sonn­tag­abend, 19 Uhr, bemerk­te ein Fahr­zeug­be­sit­zer, dass der rech­te Vor­der­rei­fen sei­nes in der Blu­men­stra­ße gepark­ten sil­ber­far­be­nen Pkw, Mer­ce­des, zer­sto­chen wur­de. Der ange­rich­te­te Scha­den beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

BISCH­BERG. Mit einem spit­zen Gegen­stand ver­kratz­te ein Unbe­kann­ter am Sonn­tag, zwi­schen 12.25 bis 13.30 Uhr, die Bei­fah­rer­sei­te eines auf dem Park­platz des Reha-Zen­trums in der Amsel­stra­ße abge­stell­ten Pkw, Peugeot.

Auf einer Län­ge von ca. 1,50 Meter wur­de in der Zeit von Sams­tag- bis Sonn­tag­nach­mit­tag die Bei­fah­rer­sei­te eines ord­nungs­ge­mäß in der Haupt­stra­ße gepark­ten roten Pkw, Maz­da, ver­kratzt. Der ange­rich­te­te Scha­den beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Wem sind an den bei­den Fahr­zeu­gen ver­däch­ti­ge Per­so­nen auf­ge­fal­len? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

LICH­TEN­EI­CHE. Glück­li­cher­wei­se unver­letzt blie­ben zwei Fahr­zeug­füh­re­rin­nen bei einem Ver­kehrs­un­fall, der sich am Sonn­tag­nach­mit­tag in der Stock­see­stra­ße ereig­ne­te. Beim Links­ab­bie­gen über­sah eine 22-jäh­ri­ge Opel-Fah­re­rin im Ein­mün­dungs­be­reich zur Kreis­stra­ße den bevor­rech­tig­ten Pkw einer 44-Jäh­ri­gen, so dass es zum Zusam­men­stoß kam. Der ins­ge­samt ent­stan­de­ne Unfall­scha­den wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

Zeu­gen zu nach­fol­gen­den Unfall­fluch­ten wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

BAU­NACH. Ein gebro­che­nes Rück­licht stell­te eine 33-Jäh­ri­ge fest, als sie am Sonn­tag­mor­gen zu ihrem im Ört­leins­weg gepark­ten Pkw, Seat Ibi­za, kam. Offen­sicht­lich stieß zwi­schen Sams­tag­abend, 19.45 Uhr, und Sonn­tag­mor­gen, 09.15 Uhr, ein Rad­fah­rer mit dem Len­ker gegen das rech­te Rück­licht des schwar­zen Autos. Obwohl dabei ein Scha­den von ca. 200 Euro ent­stand, fuhr der Ver­ur­sa­cher wei­ter und kam sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nicht nach.

MEM­MELS­DORF. Gegen die hin­te­re Stoß­stan­ge eines schwar­zen Pkw, Sko­da Octa­via, fuhr ein noch unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer und rich­te­te dabei einen Scha­den von ca. 1.000 Euro an. Das Fahr­zeug stand am Sonn­tag, zwi­schen 11.30 und 13.20 Uhr, in einer Park­bucht in der Bahnhofstraße.

Son­sti­ges

ROTHEN­SAND. Sicht­lich alko­ho­li­siert wirk­te ein 55-jäh­ri­ger Auto­fah­rer, der am Sonn­tag­vor­mit­tag in der Pickel­stra­ße in eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet. Ein dar­auf­hin durch­ge­führ­ter Alcotest erbrach­te einen Wert von 1 Pro­mil­le, so dass anschlie­ßend eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus folg­te. Zur Ver­hin­de­rung der Wei­ter­fahrt stell­te die Strei­fe der Land­kreis­po­li­zei den Pkw-Schlüs­sel sicher. Den Alko­hol­sün­der erwar­tet ein Buß­geld sowie en Fahrverbot.

LIS­BERG. Scha­den von ca. 1.000 Euro ent­stand bei einem Brand am Sonn­tag­abend. Im Gar­ten eines Anwe­sens in der Orts­stra­ße „Im Eich­feld“ ent­zün­de­te ein 50-Jäh­ri­ger ein Feu­er in einer Metall-Scha­le und ließ die­se kur­ze Zeit unbe­auf­sich­tigt. Wind weh­te die Glut in einen neben dem Gar­ten­schup­pen gela­ger­ten Holz­sta­pel und einen Gar­ten-Häcks­ler und ent­zün­de­te Bei­des. Durch Nach­bar­schafts­hil­fe sowie Feu­er­wehr­kräf­te konn­te das Feu­er gelöscht wer­den und ein Über­grei­fen auf die Gar­ten­hüt­te ver­hin­dert werden.

HALL­STADT. Ärzt­lich ver­sorgt wer­den muss­te am Sonn­tag­abend eine 63-Jäh­ri­ge durch den Ret­tungs­dienst, nach­dem sie beim Lösch­ver­such eines Feu­ers Rauch ein­at­me­te. An der Grund­stücks­gren­ze, direkt vor der Thu­ja Hecke eines Anwe­sens in der Karl­stra­ße, ent­zün­de­te ein 19-Jäh­ri­ger sei­nen Grill. Als der jun­ge Mann Spi­ri­tus zuge­ben woll­te, fiel die Dosie­rungs­kap­pe der Fla­sche ab und ergoss sich auf die Grill­koh­le und die Hecke. Die­se fing sofort Feu­er. Auch der Dach­stuhl des Nach­bar­an­we­sens wur­de durch das Feu­er ange­sengt. Zudem ver­zog sich durch die ent­stan­de­ne Hit­ze das Rol­lo eines Fen­sters. Der ins­ge­samt ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

PEU­LEN­DORF. Der Ret­tungs­dienst sowie die Feu­er­weh­ren aus Peu­len­dorf, Straß­giech und Scheß­litz rück­ten am Sonn­tag­abend, 19 Uhr, aus, nach­dem eine Rauch­ent­wick­lung in einem unbe­wohn­ten Haus gemel­det wur­de. Durch Feu­er­wehr­kräf­te konn­te im Haus­flur ein bren­nen­der Lap­pen abge­löscht wer­den. Der mit Lein­öl getränk­te Lap­pen war offen­sicht­lich nach zuvor durch­ge­führ­ten Boden­ar­bei­ten lie­gen­ge­blie­ben und ent­zün­de­te sich selbst. Glück­li­cher­wei­se wur­de die Rauch­ent­wick­lung früh­zei­tig ent­deckt, so dass kein Sach­scha­den entstand.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Auto kommt nach Rei­fen­plat­zer von der Fahr­bahn ab und streift Betonwand

Zap­fen­dorf. Am frü­hen Sams­tag­mor­gen fuhr die 72-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Mer­ce­des auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg auf dem lin­ken Fahr­strei­fen. Ihr platz­te offen­sicht­lich der vor­de­re rech­te Rei­fen, wes­halb der Mer­ce­des außer Kon­trol­le geriet, nach rechts von der Fahr­bahn abkam und gegen die dor­ti­ge Beton­leit­wand krach­te. Die Fah­re­rin wur­de dabei leicht ver­letzt und muss­te mit dem Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus gebracht wer­den. Am Mer­ce­des ent­stand Total­scha­den; er wur­de abge­schleppt. Der Gesamt­scha­den wird min­de­stens 15.000 Euro geschätzt.

Zwei Fahr­zeu­ge nach unsach­ge­mä­ßem Tuning aus dem Ver­kehr gezogen

Bam­berg. Am spä­ten Sams­tag­abend fiel ein 21-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Audi einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei in der Bam­ber­ger Innen­stadt auf. Bei sei­ner Kon­trol­le wur­de fest­ge­stellt, dass er auf gefähr­li­che unsach­ge­mä­ße Wei­se sein Luft­fahr­werk ver­än­dert hat­te, um den Audi tie­fer zu legen. Der Audi war so nicht mehr ver­kehrs­si­cher und die Betriebs­er­laub­nis erlo­schen. Er wur­de sicher­ge­stellt und abge­schleppt. Am Sonn­tag­nach­mit­tag kon­trol­lier­ten Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei einen 21-jäh­ri­gen Krad­fah­rer im Bam­ber­ger Nord­osten. Dabei fie­len den Beam­ten zahl­rei­che Pro­ble­me ins Auge. So hat­te er unzu­läs­si­ge LED-Lich­ter ange­bracht, die Rück­spie­gel und hin­te­ren Blin­ker zu eng mon­tiert, einen unzu­läs­si­gen Schall­dämp­fer ver­baut und sein Vor­der­rad hat­te kei­ne aus­rei­chen­de Pro­fil­tie­fe mehr. Auch hier war die Betriebs­er­laub­nis erlo­schen und die Wei­ter­fahrt wur­de unter­sagt. Auf die bei­den jun­gen Män­ner kommt nun jeweils ein Buß­geld­ver­fah­ren zu und sie kön­nen ihre Fahr­zeu­ge erst nach Besei­ti­gung aller Män­gel wie­der nutzen.

Auto­fah­rer ver­liert Stoß­stan­ge, ver­ur­sacht dadurch Unfall und fährt ein­fach weiter

Eggols­heim. Am Sams­tag­abend fuhr der 65-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW auf der A73 in Rich­tung Suhl. Auf Höhe Eggols­heim ver­lor plötz­lich ein BMW vor ihm sei­ne hin­te­re Stoß­stan­ge. Der VW-Fah­rer konn­te es nicht mehr ver­mei­den, die­se zu über­fah­ren und beschä­dig­te dabei sein Auto. Der BMW fuhr danach ein­fach wei­ter, ohne sich um sei­ne Stoß­stan­ge oder den Unfall zu küm­mern. Der Scha­den am VW wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Der Unfall konn­te mit der Dash­cam des VW erfasst wer­den. Zeu­gen wer­den den­noch gebe­ten, sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg unter Tel. 0951/9129–510 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fäl­le

Grä­fen­berg – Am Sonn­tag­mit­tag fuhr eine 68 jäh­ri­ge E‑Bike Fah­re­rin auf einem Feld­weg in Rich­tung Hohen­schwärz. Beim Über­fah­ren eines abge­bro­che­nen Astes ver­fing sich die­ser in den Spei­chen, so dass die Dame stürz­te. Am Fahr­rad ent­stand gerin­ger Sach­scha­den, die Fah­re­rin erlitt jedoch einen Rip­pen­bruch und Prel­lun­gen. Auf­grund der unkla­ren Ört­lich­keit abseits der Weg, war ein grö­ße­res Auf­ge­bot an Ret­tungs­kräf­ten vor Ort unter ande­rem die Bergwacht.

Wie­sent­tal – Zu einem grö­ße­ren Ver­kehrs­un­fall mit meh­re­ren Betei­lig­ten Motor­rad­fah­rern kam es am Abend des Sonn­tags auf der B470 unter­halb der Burg Nei­deck. Eine Grup­pe von befreun­de­ten Motor­rad­fah­rern fuhr in Rich­tung Streit­berg. Der erste Fah­rer stürz­te aus unbe­kann­ter Ursa­che in der Kur­ve, so dass Nach­fol­ger abbrem­sen muss­te. Die zwei wei­ter fol­gen­den Krad­fah­rer über­sa­hen die Situa­ti­on nicht recht­zeigt und fuh­ren auf das Krad des Brem­sen­den auf. Ein Fah­rer wur­de leicht ver­letzt, anson­sten ent­stand glück­li­cher­wei­se nur Sach­scha­den i.H.v ca. 1000,- Euro. Die Krad­fah­rer konn­ten ihre Fahrt fortsetzen.

Ein­bruch

Wie­sent­tal – Unbe­kann­te Täter ver­schaff­ten sich Zutritt zum Schüt­zen­heim des SG Wie­sent­tal. Wie so oft bei der­lei Delik­ten über­wiegt der Sach­scha­den. Die ver­ur­sach­ten Beschä­di­gun­gen belau­fen sich auf einen Wert von 1200,- Euro. Der Ent­wen­dungs­scha­den von 30,- Euro Klein­geld ist dage­gen gering. Die PI Eber­mann­stadt ermit­telt, da es in der Ver­gan­gen­heit bereits einen Ein­bruch in die­ses Objekt gab mit ähn­li­cher Vorgehensweise.

Zeu­gen wer­den um Hin­wei­se gebe­ten. Als Tat­zeit­raum kommt die Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag in Frage.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Sonn­tag­abend stürz­te ein 35-jäh­ri­ger Rad­fah­rer in der Hans-Sachs-Stra­ße, da er ersten Erkennt­nis­sen zufol­ge mit dem Rad den Bord­stein tou­chier­te. Durch den Sturz zog er sich leich­te Ver­let­zun­gen zu, die in einem Kli­ni­kum ver­sorgt wer­den muss­ten. Im Rah­men der Unfall­auf­nah­me konn­ten die Beam­ten auch eine mög­li­che Ursa­che für den Sturz aus­ma­chen: ein durch­ge­führ­ter Alko­test ergab einen Wert von etwa 1,8 Pro­mil­le. Der Rad­fah­rer muss sich nun auf Grund der Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr straf­recht­lich verantworten.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Bereits am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag leg­te ein Bewoh­ner eines Anwe­sens in der Her­mann-Löns-Stra­ße sei­ne Geld­bör­se sowie sein Smart­phone gegen 17:30 Uhr auf ein Fen­ster­brett vor dem Gebäu­de und ließ die Gegen­stän­de für etwa eine hal­be Stun­de unbe­auf­sich­tigt. Die­se Gele­gen­heit nutz­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter und ent­wen­de­te die Geld­bör­se und das Han­dy, so dass dem 35-Jäh­ri­gen ein Scha­den von etwa 820.- EUR ent­stand. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (Tel.: 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Forch­heim. Im Zeit­raum zwi­schen Sams­tag­abend und Sonn­tag­abend mach­te sich ein bis­lang unbe­kann­ter Täter an meh­re­ren Kel­ler­tü­ren eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Reg­nitz­stra­ße zu schaf­fen. Durch ein Fen­ster ver­schaff­te er sich Zugang in den Kel­ler, wo er ins­ge­samt drei Kel­ler­tü­ren gewalt­sam öff­ne­te und so einen Scha­den in Höhe von etwa 450.- EUR ver­ur­sach­te. Ein Ent­wen­dungs­scha­den konn­te durch die jewei­li­gen Geschä­dig­ten nicht fest­ge­stellt wer­den. Per­so­nen, die in die­sem Zeit­raum rele­van­te Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Neun­kir­chen am Brand. Rela­tiv glimpf­lich ende­te die unsach­ge­mä­ße Ent­sor­gung eines Ziga­ret­ten­stum­mels durch den Bewoh­ner eines Anwe­sens in der Erlein­ho­fer Stra­ße am Sonn­tag­abend. Der 46-Jäh­ri­ge steck­te sei­ne Ziga­ret­te in die Erde eines Blu­men­topfs. Da er anschlie­ßend die Woh­nung ver­ließ, bemerk­te er nicht, dass die Ziga­ret­te nicht gänz­lich erlo­schen war und es zu einer star­ken Rauch­ent­wick­lung kam. Die ver­stän­dig­te Feu­er­wehr konn­te den Aus­bruch eines Bran­des ver­hin­dern, so dass weder Per­so­nen- noch Sach­scha­den ent­stan­den war.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Außen­spie­gel beschädigt

RED­WITZ A. D. RODACH, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Sams­tag, 19.00 Uhr bis Sonn­tag, 20.15 Uhr, beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Täter den rech­ten Außen­spie­gel eines wei­ßen Ford Gala­xy, der zu die­ser Zeit in der Sie­mens­stra­ße geparkt war. Am Auto ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 250 Euro. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Betrun­ken gefahren

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le in der Bam­ber­ger Stra­ße hiel­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels am Sonn­tag­abend einen 46-jäh­ri­gen BMW-Fah­rer an. Hier­bei bemerk­ten sie Alko­hol­ge­ruch. Ein dar­auf­hin durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab knapp 1 Pro­mil­le. Der 46-Jäh­ri­ge erhält eine ent­spre­chen­de Anzeige.

Graf­fi­ti-Schmie­re­rei­en

LICH­TEN­FELS. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag, zwi­schen 17.00 Uhr und 09.15 Uhr, beschmier­te ein unbe­kann­ter Täter die Haus­wand eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Mohn­weg mit zwei Schrift­zü­gen. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird auf 100 Euro geschätzt. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Ein­bruch in Tankstelle

ALTEN­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Etwa 15.000 Euro Scha­den hin­ter­lie­ßen ein oder meh­re­re unbe­kann­te Täter beim Ein­bruch in eine Tank­stel­le in der Weis­mai­ner Stra­ße. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag bra­chen der oder die Täter zwi­schen 23.30 Uhr und 02.15 Uhr in die Geschäfts­räu­me ein, durch­wühl­ten die­se und ent­wen­de­ten vor­wie­gend Ziga­ret­ten. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu Tat, Täter oder ver­wen­de­ten Fahr­zeu­gen erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.