Zwei­ter Platz für Baur SV-Talent Emil Beuerle

In den Pfingst­fe­ri­en ver­an­stal­te­te die Ten­nis­ab­tei­lung des Baur SV ein Tur­nier der Kids-Serie des Baye­ri­schen Ten­nis­ver­ban­des (BTV), den Baur Kids-Cup. Das Tur­nier, für das die Baur Grup­pe die Schirm­herr­schaft über­nom­men hat­te, fand in den Alters­klas­sen U10 Groß­feld und U9 Mid­court statt.

In durch­gän­gig sehens­wer­ten Par­tien spiel­te sich in der jün­ge­ren Kon­kur­renz David Rei­schl (TC Rot-Blau Regens­burg) mit zwei Sie­gen in der Grup­pen­pha­se in das Fina­le des Tur­niers. In der zwei­ten Grup­pe setz­te sich Baur SV-Nach­wuchs­ta­lent Emil Beu­erle durch. Im Fina­le der bei­den Spie­ler sah es zunächst nach einem Sieg des Burg­kunst­adt­ers aus. Jedoch konn­te Beu­erle meh­re­re Satz­bäl­le im ersten Satz nicht nut­zen und muss­te des­halb nach gewon­ne­nem zwei­ten Satz in den Match­tie­break. In die­sem war er erneut in Front, konn­te jedoch vier Match­bäl­le nicht nut­zen und muss­te sei­nem Geg­ner nach einem 9:11 zum Sieg gratulieren.

Bei den unter-Zehn­jäh­ri­gen spiel­ten sich Leo­pold Bau­er (TV Fürth 1860), Fre­de­ric Gie­bel (TC Groß­hes­se­lo­he), Leo­ni­das Neu­r­a­th (TB Erlan­gen) und Linus Wehr (SG Stadt­park Schwa­bach) in das Halb­fi­na­le. Hier domi­nier­ten Bau­er und Gie­bel und zogen mit kla­ren Zwei­satz-Sie­gen in das End­spiel ein. Das Fina­le wur­de nach deut­li­chem ersten Satz für den Für­ther und umge­kehr­tem Ergeb­nis im zwei­ten Satz im Match­tie­break ent­schie­den. In sehens­wer­ten Ball­wech­seln hat­te Leo­pold Bau­er am Ende das bes­se­re Ende auf sei­ner Sei­te und sicher­te sich den Turniererfolg.

Das Tur­nier-Orga­ni­sa­ti­ons­team um Stef­fen Fischer, Karl-Heinz Lie­bich und Ste­fan Kor­nitz­ky zeig­te sich nach der abschlie­ßen­den Sie­ger­eh­rung sehr zufrie­den. „Es hat uns sehr gefreut, eini­ge der besten Nach­wuchs­spie­ler aus ganz Bay­ern beim Baur SV begrü­ßen zu dür­fen. Die gezeig­ten sport­li­chen Lei­stun­gen waren mehr als sehens­wert und der Ablauf der Par­tien äußerst fair.“, fass­te der Tur­nier­lei­ter, Ste­fan Kor­nitz­ky, die zwei Tur­nier­ta­ge zusammen.

Die bei­den Erst- und Zweit­plat­zier­ten der Kon­kur­ren­zen erhiel­ten nicht nur eine Sie­ger­ur­kun­de und Punk­te für die bay­ern­wei­te Gesamt­wer­tung ihrer Alters­klas­se, son­dern durf­ten sich auch über hoch­wer­ti­ge Sach­prei­se freu­en, die von der Baur Grup­pe gestif­tet wor­den waren.

Ergeb­nis­se Finale