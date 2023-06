Am ver­gan­ge­nen Sams­tag hat der Kreis­ver­band Hof der Grü­nen sei­ne Mit­glie­der zur Wan­de­rung und anschlie­ßen­den Vor­stands­wah­len ein­ge­la­den. Bei bestem Wan­der­wet­ter brach die Grup­pe von einem nahe­ge­le­ge­nen Wan­der­park­platz durch den Wald in Rich­tung Schön­wald auf. Neben gutem Essen gab es dort auch die Berich­te der Dele­gier­ten zum Lan­des­par­tei­tag am vori­gen Wochen­en­de und einen regen Gedan­ken­aus­tausch zur aktu­el­len poli­ti­schen Lage.

Bei der Wahl wur­den alle drei offe­nen Posten ein­stim­mig neu besetzt

Die Funk­ti­on der Co-Spre­che­rin wird nun die Bezirks­tags­kan­di­da­tin Clau­dia Schmidt neben Mir­jam Küh­ne über­neh­men. Die gelern­te Ergo­the­ra­peu­tin aus Nai­la tritt als Fach­per­son für den Bezirk an und will sich dort mit ech­ter sozia­ler Exper­ti­se ins Gre­mi­um ein­brin­gen. So ist es nur fol­ge­rich­tig, auch mehr Ver­ant­wor­tung für den Kreis­ver­band zu übernehmen.

Lena Fritz­sche, Pro­dukt­de­si­gne­rin mit dem Schwer­punkt auf Kreis­lauf­wirt­schaft und Umwelt- und Natur­schutz, ist nun Bei­sit­ze­rin. Als jüng­stes Mit­glied im Vor­stand wird sie auch das Bin­de­glied zwi­schen der grü­nen Jugend und dem Vorstand.

Wei­te­rer Bei­sit­zer ist Mar­tin Wirth aus Sel­bitz, der als pen­sio­nier­ter Theo­lo­ge sei­ne The­men mit ein­brin­gen möch­te: Par­tei­nah­me für die Geflüch­te­ten und die aus ver­schie­de­nen Grün­den mar­gi­na­li­sier­ten Bevöl­ke­rungs­grup­pen und das Umden­ken hin zu einem Leben in Ver­söh­nung mit der Natur.

Gro­ßer Dank gebührt unse­rem schei­den­den Spre­cher Ralf Reusch, der die poli­ti­sche Arbeit des Kreis­ver­bands durch zwei Wahl­kämp­fe ent­schei­dend mit­ge­prägt hat und nun sein Amt aus per­sön­li­chen Grün­den nie­der­legt. Als tat­kräf­ti­ge Unter­stüt­zung wird er dem neu­en Vor­stand wei­ter­hin zur Sei­te stehen.