Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Mit Reh kollidiert

Mit­witz – Am Frei­tag­abend stieß eine 56-jäh­ri­ge aus dem Land­kreis mit ihrem Audi zwi­schen Mit­witz Kal­ten­brunn mit einem kreu­zen­den Reh zusam­men. Durch den Zusam­men­stoß ent­stand am Pkw erheb­li­cher Sach­scha­den von ca. 2.000 Euro. Das ver­letz­te Reh wur­de durch den Jagd­päch­ter vor Ort erlöst.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Serie von Wild­un­fäl­len, Krad­fah­rer stürzt und ver­letzt sich

Kulm­bach – Im Dienst­be­reich der Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach ereig­ne­ten sich am Frei­tag­abend in der Zeit von 21.30 h bis 23.30 h ins­ge­samt vier Wild­un­fäl­le jeweils mit einem Reh mit einem Gesamt­sach­scha­den in Höhe von ca. 10.000,– EUR. Bei Dann­dorf erfass­te ein 69jähriger Krad­fah­rer ein Reh und kam zu Sturz. Hier­bei ver­let­ze er sich am Knie.