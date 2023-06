ST2191 / STE­CHEN­DORF, LKR. BAY­REUTH. Am Frei­tag­abend starb ein 70-jäh­ri­ger Motor­rad­fah­rer bei einem schwe­ren Motor­rad­un­fall auf der Staats­stra­ße 2191 bei Stechendorf.

Am Frei­tag­abend, um 17.13 Uhr, kam es auf der Staats­stra­ße 2191 zu einem Ver­kehrs­un­fall mit töd­li­chem Aus­gang. Ein 70-jäh­ri­ger Mann war mit sei­nem Motor­rad, Roy­al Enfield Hima­la­y­an, von Holl­feld in Rich­tung Plan­ken­fels unter­wegs. Auf Höhe der Ort­schaft Ste­chen­dorf kam ihm ein 52-jäh­ri­ger Mann in sei­nem Dacia Duster ent­ge­gen. Der 52-Jäh­ri­ge kam aus bis­lang unbe­kann­ten Grün­den auf die Gegen­fahr­bahn und stieß fron­tal mit dem Motor­rad zusam­men. Noch an der Unfall­stel­le erlag der 70-jäh­ri­ge Motor­rad­fah­rer nach ver­geb­li­cher Reani­ma­ti­on sei­nen schwe­ren Ver­let­zun­gen. Für die Unfall­auf­nah­me, Ber­gungs- und Auf­räum­ar­bei­ten blieb die Staats­stra­ße für meh­re­re Stun­den gesperrt.