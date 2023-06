Gleich den Ter­min vor­mer­ken: 11. Juni 2023 in Kulm­bach! Besu­che­rin­nen und Besu­cher des Kulm­ba­cher Old­ti­mer Tref­fens dür­fen sich in die­sem Jahr auf rund 800 Autos, 30 Motor­rä­der und vie­le wei­te­re Fahr­zeu­ge längst ver­gan­ge­ner Zei­ten freu­en. Aus die­sem Grund fin­den ins­be­son­de­re befreun­de­te Old­ti­mer-Clubs aus ganz Ober­fran­ken ger­ne den Weg in den Kulm­ba­cher Mönchs­hof. Aber nicht nur die­se, auch weit gerei­ste Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer aus bei­spiels­wei­se Frank­furt oder sogar Öster­reich und der Schweiz wer­den erwar­tet. Für den neu­en Vor­sit­zen­den Nor­bert Drechs­ler hat sich die­ses Tref­fen zum Aus­hän­ge­schild sei­nes Old­ti­mer Stamm­ti­sches Kulm­bach (OSK) ent­wickelt: „Das Kulm­ba­cher Old­ti­mer Tref­fen gehört mei­ner Mei­nung nach zum Stadt­bild dazu. Ich freue mich sehr, die­se Tra­di­ti­on zusam­men mit mei­nen Vor­stands­kol­le­gen fort­füh­ren zu dür­fen.“ Wie es sich für einen lei­den­schaft­li­chen Old­ti­mer-Samm­ler gehört, wird Nor­bert Drechs­ler zum Old­ti­mer Tref­fen in einem beson­de­ren Fahr­zeug kom­men: „Am 11. Juni 2023 wer­de ich mit mei­nem Mun­ga – das Akro­nym für „Mehr­zweck UNi­ver­sal Gelän­de­wa­gen mit All­rad­an­trieb“- mit Bau­jahr 1967 vor­fah­ren“, erklärt Drechs­ler freudig.

Der Mun­ga ist nur ein Pracht­stück von vie­len, die die Besu­che­rin­nen und Besu­cher auf dem Gelän­de des Kulm­ba­cher Mönchs­hof bestau­nen kön­nen. „In die­sem Jahr wird es ein gro­ßes Spek­trum an Fahr­zeu­gen der 50er bis 70er-Jah­re geben“, ver­spricht Drechsler.

Für alle Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer ist die Zufahrt mit einem Fahr­zeug, wel­ches älter als 30 Jah­re ist und ein „H“ oder „07″-Kennzeichen besitzt, kosten­frei. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Das Ver­an­stal­tungs­ge­län­de öff­net sei­ne Türen am Sonn­tag um 9:30 Uhr. Für alle Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer wird es als klei­nes Dan­ke­schön eine Erin­ne­rungs­fla­sche Mönchs­hof mit einem Son­de­reti­kett geben – eigens ange­fer­tigt für das Old­ti­mer Tref­fen 2023. Besu­che­rin­nen und Besu­cher kön­nen die Old­ti­mer ab 10:00 Uhr bewundern.

Die Aus­stel­lung ist ohne Ein­tritt zugäng­lich. Dar­über hin­aus wird die Ver­an­stal­tung mit einem DJ-Stand von Radio Plas­sen­burg musi­ka­lisch mit Hits der 50er bis 80er-Jah­re unter­malt wer­den. Für Essen und Trin­ken ist auf dem Ver­an­stal­tungs­ge­län­de und im wun­der­schö­nen Mönchs­hof Bier­gar­ten gesorgt. Das Baye­ri­sche Braue­rei­mu­se­um, das Baye­ri­sche Bäcke­rei­mu­se­um und das Deut­sche Gewürz­mu­se­um sind von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöff­net. Um 10:30 Uhr gibt es eine Sonn­tags­füh­rung durch das Baye­ri­sche Bäcke­rei­mu­se­um. Eine Anmel­dung dazu ist erbe­ten unter www​.kulm​ba​cher​-moenchs​hof​.de

