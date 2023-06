Die The­men der Sendung:

Das Räu­ber­land erkun­den: wan­dern mit dem BR (Mespelbrunn/​Unterfranken)

Vom 30. Mai bis zum 1. Juni 2023 geht es mit dem BR durch das Räu­ber­land Spes­sart. Bei die­sen soge­nann­ten Extra-Tou­ren sind nur klei­nen Grup­pen nach Anmel­dung unter­wegs. Für Frei­tag (2. Juni) ist kei­ne Anmel­dung nötig: Treff­punkt 9.00 Uhr am Musik­pa­vil­lon in Heimbuchenthal.

Ab auf die Wei­de: die Hutan­ger der Hers­brucker Schweiz (Stein­sit­ten­bach b. Hersbruck/​Mittelfranken)

Fran­kens schön­ste und viel­fäl­ti­ge Land­schaft haben Bau­ern­fa­mi­li­en mit Rin­dern, Scha­fen und Zie­gen geschaf­fen – vor allem durch Bewei­dung von Flä­chen. Die Hers­brucker Schweiz etwa zählt zu den arten­reich­sten Gebie­ten Deutsch­lands. Sie wur­de geprägt durch Hir­ten, die einst vor allem Rin­der über so genann­te Hutan­ger führ­ten. In der moder­nen Land­wirt­schaft sind Wei­de­tie­re sel­ten gewor­den. Seit 1985 pflegt das Natur­schutz­zen­trum Weng­lein­park in Hen­fen­feld, im Hers­brucker Land wie­der die Bewei­dung öko­lo­gisch wert­vol­ler Flä­chen. Die „Fran­ken­schau“ ist beim Wei­de­au­s­trieb 2023 dabei.

Schnei­dern ver­bin­det: Mode-Mache­rin­nen aus Bam­berg (Bamberg/​Oberfranken)

Das Pro­jekt „Mode macht Mut“ in Bam­berg stößt bei Fans außer­ge­wöhn­li­cher Klei­dung auf gro­ße Begei­ste­rung. Aus gespen­de­ten Kla­mot­ten wer­den hier indi­vi­du­el­le Ein­zel­stücke. Und nicht nur das: Über 60 Frau­en hat „Mode macht Mut“ dabei gehol­fen hat, beruf­lich Fuß zu fassen.

Vom Suchen und Fin­den: ein Laden für alle Fäl­le (Eschenau/​Mittelfranken)

Seit 50 Jah­ren steht Ursu­la Land­graf hin­ter der Laden­the­ke und berät die Kund­schaft. Die „Bahn­schrei­ne­rin“, wie sie genannt wird, erfüllt jeden Wunsch. In ihrem 80 Qua­drat­me­ter gro­ßen Laden in Eschen­au, der aus fünf Räu­men besteht, fin­det sich ein­fach alles – von der Auf­lauf­form bis zum Zahn­dös­chen! Dafür ist Ursu­la Land­graf im gan­zen Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt bekannt.

Musik mit der Kur­bel: Noten für Spiel­uh­ren (Bam­berg, Hof/​Oberfranken)

Der Bam­ber­ger Künst­ler Franz Trö­ger ist ein Spiel­uhrist, genau­er: ein Spe­zia­list für die loch­kar­ten­ge­steu­er­te Spiel­uhr. Ende des 18. Jahr­hun­derts lie­ßen fran­zö­si­sche Tex­til­fa­bri­kan­ten ihre Web­stüh­le mit einer neu­en Tech­nik aus­stat­ten, mit gestanz­te Loch­kar­ten. Damit begann ein Sie­ges­zug ohne­glei­chen, denn über die Ent­wick­lung loch­kar­ten­ge­steu­er­ter Rechen­ma­schi­nen führ­te der Weg direkt in die digi­ta­le Com­pu­ter­welt. Aus die­ser sind sie ver­schwun­den und haben Spei­cher­chips und Clouds Platz gemacht. Ein Refu­gi­um aber gibt es noch heu­te: die loch­kar­ten­ge­steu­er­ten Spiel­uh­ren. Franz Trö­ger holt die­ses Instru­ment aus dem Kin­der­zim­mer auf die Büh­ne. Er ist, soweit er weiß, Deutsch­lands ein­zi­ger Spiel­uhr­kom­po­nist und schreibt, bes­ser stanzt seit Jahr­zehn­ten für das Instrument.

Der Mei­ster der Lüf­te: unter­wegs mit dem Heiß­luft­bal­lon (Burgebrach/​Oberfranken)

Im ober­frän­ki­schen Bur­ge­brach star­ten kom­men­de Woche die Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten, ein offe­ner Wett­be­werb. Daher sind auch inter­na­tio­na­le Teams dabei. Für den Wett­kampf trai­niert Mar­tin Weg­ner aus Thün­gers­heim bei Würz­burg. Als Pilot der deut­schen Natio­nal­mann­schaft star­te­te der Unter­fran­ke regel­mä­ßig auf Euro­pa- und Weltmeisterschaften.

Damals in Fran­ken: die Erlan­ger Berg­kirch­weih (Erlangen/​Mittelfranken)

Wenn der Berg ruft, ist Erlan­gen im Aus­nah­me­zu­stand. In Scha­ren strö­men jähr­lich etwa eine Mil­li­on Men­schen auf die Berg­kirch­weih um die­se Mischung aus Tra­di­ti­on und Gemüt­lich­keit, fröh­li­chem Bei­sam­men­sein und Par­ty­fee­ling zu erle­ben. Das war auch Anfang der 60er Jah­re nicht anders.

