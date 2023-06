Stein­bühl­stra­ße: Voll­sper­rung der Brücke über den rech­ten Wiesentarm

Das Tief­bau­amt der Stadt Forch­heim teilt mit, dass die soge­nann­te „Stein­bühl­brücke“ über den rech­ten Wie­sent­arm in der Stein­bühl­stra­ße (Bau­werk 26) ab sofort kom­plett gesperrt wer­den muss. Dies gilt auch für Fußgänger*innen und Radfahrende!

Die letz­te Son­der­prü­fung des Bau­werks in der Stein­bühl­stra­ße in der Nähe des Bahn­hofs hat erge­ben, dass sich der Zustand der Brücke wei­ter ver­schlech­tert hat. Eine Absper­rung wur­de am 26.05.23 vor­mit­tags durch­ge­führt. Es ergeht die drin­gen­de Bit­te der Stadt­ver­wal­tung, die Absper­run­gen nicht zu umge­hen und die Beschil­de­rung zu beachten!