In der ver­gan­ge­nen Woche fan­den die deut­schen Jahr­gangs­mei­ster­schaf­ten im Schwim­men in Ber­lin statt, wel­cher der Sai­son­hö­he­punkt für vie­le auf­stre­ben­de Talen­te ist. Einer die­ser viel­ver­spre­chen­den Nach­wuchs­ath­le­ten ist der 14-jäh­ri­ge Simon Brug­ger vom SV Bay­reuth, der bereits im Früh­jahr die­sen Jah­res die Süd­deut­schen Mei­ster­ti­tel über 800 und 400m Frei­stil im Jahr­gang 2009 errin­gen konn­te. Auf­grund die­ser Erfol­ge zähl­te er in Ber­lin zum Favo­ri­ten­kreis und hat sich in fast allen Frei­stil­strecken (50m, 200m, 400m, 800m und 1500m) für die Mei­ster­schaft qua­li­fi­zie­ren können.

Sein Wett­kampf begann mit dem 1500m-Frei­stil-Ren­nen, bei dem er den drit­ten Platz mit einer Zeit von 16:52,82 beleg­te. Gleich am näch­sten Tag trat er über 800m Frei­stil an und sicher­te sich im natio­na­len Ver­gleich erneut den drit­ten Platz mit einer Zeit von 8:48,92. Über bei­de Strecken konn­te er sei­ne per­sön­li­chen Best­zei­ten enorm stei­gern. Am dar­auf­fol­gen­den Tag ver­pass­te Simon – mit den bei­den lan­gen Strecken in den Armen – das Fina­le über 200m Frei­stil knapp. Mit einem respek­ta­blen 11. Platz und einer Zeit von 2:04,67 zeig­te er den­noch eine soli­de Leistung.

Eine wei­te­re Para­de­dis­zi­plin waren die 400m Frei­stil am vor­letz­ten Tag der Mei­ster­schaft. Hier konn­te sich Simon im Vor­lauf mit per­sön­li­cher Best­zeit als Zwei­ter für das Fina­le am Nach­mit­tag qua­li­fi­zie­ren. Obwohl Simon im Titel­kampf sei­ne Vor­lauf­zeit um beein­drucken­de 3 Sekun­den stei­gern konn­te, ver­passt er das Sie­ger­po­dest als Vier­ter denk­bar knapp. Sei­ne Final­zeit von 4:13,70 reich­te, wie bei 800 und 1500m jedoch aus, um sich einen Platz im natio­na­len Nach­wuchs­ka­der (NK2) zu sichern.

Herz­li­chen Glückwunsch