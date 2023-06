RHI Magne­si­ta för­dert umwelt­scho­nen­de und gesun­de Mobi­li­tät der Belegschaft

RHI Magne­si­ta, Welt­markt­füh­rer für Feu­er­fest­pro­duk­te und ‑lösun­gen, trägt zu mehr Nach­hal­tig­keit bei der Mobi­li­tät der Mit­ar­bei­ten­den bei: Ab dem 1. Juni 2023 besteht die Mög­lich­keit, ein Job­bike über das Unter­neh­men zu lea­sen. Der beson­de­re Vor­teil: Das Job­bike – als Fahr­rad oder E‑Bike – darf auch pri­vat genutzt wer­den. Dadurch haben die Mit­ar­bei­ten­den die Mög­lich­keit, sich im All­tag eben­so gesund wie umwelt­be­wusst zu bewegen.

Mit dem Lea­sing­an­ge­bot für Job­bikes geht RHI Magne­si­ta neue Wege bei der Akti­vie­rung der Mit­ar­bei­ten­den. Bezahlt wird das Bike durch eine so genann­te arbeit­neh­mer­fi­nan­zier­te Ent­gelt­um­wand­lung. Die Inter­es­sen­tIn­nen pro­fi­tie­ren von Steu­er- und Sozi­al­ver­si­che­rungs­an­tei­len eben­so wie von einem Arbeit­ge­ber­an­teil an der monat­li­chen Lea­sing­ra­te. Als Lea­sing­part­ner agiert der Anbie­ter bikelea​sing​.de.

„Mit der Initia­ti­ve för­dern wir nicht nur die Gesund­heit der Beleg­schaft, son­dern lei­sten auch einen Bei­trag zum Umwelt­schutz: Vie­le Men­schen pen­deln täg­lich von ihrem Wohn­ort zur Arbeit. Außer­dem hat die Initia­ti­ve auch einen Posi­tiv­ef­fekt für uns als regio­na­len Arbeit­ge­ber in Deutsch­land“, sind sich Mar­kus Pung, Werks­lei­ter RHI Magne­si­ta Nie­der­dol­len­dorf und Urmitz, Micha­el Schnei­der, Werks­lei­ter Mainz­lar und Bir­git Bell­gardt-Dolc, Werks­lei­te­rin Markt­red­witz, einig.

„Ein beson­de­rer Aspekt des Ange­bots ist, dass es auch unse­ren Aus­zu­bil­den­den zur Ver­fü­gung steht“, sagt die stell­ver­tre­ten­de Betriebs­rats­vor­sit­zen­de Yas­min-Sarah Sol­ma­zer. Sie hat­te gemein­sam mit dem Betriebs­rats­vor­sit­zen­den Urmitz, Chri­stoph Spohr, feder­füh­rend für den Gesamt­be­triebs­rat von RHI Magne­si­ta an der Umset­zung des Pro­jekts gearbeitet.

Indi­vi­du­el­le Gestal­tung der Fahr­rä­der via App

Als Beson­der­heit haben die Mit­ar­bei­ten­den weit­ge­hen­de Mög­lich­kei­ten bei der indi­vi­du­el­len Gestal­tung „ihres“ Rads – von der Bestel­lung des favo­ri­sier­ten Modells beim Fahr­rad­händ­ler bis zur Spe­zi­fi­zie­rung und Aus­stat­tung. Über eine ent­spre­chen­de App kann das pas­sen­de Job­bike kon­fi­gu­riert und der Lea­sing-Pro­zess gestar­tet werden.

„Die Initia­ti­ve ist das Ergeb­nis eines Gemein­schafts­pro­jekts zwi­schen der Arbeit­neh­mer­ver­tre­tung Deutsch­land und der Geschäfts­lei­tung“, bestä­tigt Mar­tin Stein­bach, Per­so­nal­lei­ter RHI Magne­si­ta Deutsch­land. „Wir freu­en uns, dass wir gemein­sam die­ses Ange­bot in unse­ren deut­schen Wer­ken sowie am Stand­ort in Wies­ba­den ein­füh­ren konn­ten – ein Auf­wand, der sich für alle in jeder Hin­sicht gelohnt hat und uns ‚fit‘ für die Zukunft macht.“

Über RHI Magnesita

RHI Magne­si­ta ist der Welt­markt­füh­rer bei hoch­wer­ti­gen Feu­er­fest­pro­duk­ten, ‑syste­men und ‑ser­vice­lei­stun­gen, die für indu­stri­el­le Hoch­tem­pe­ra­tur­pro­zes­se über 1.200 °C in einer Viel­zahl von Indu­strien, dar­un­ter Stahl, Zement, Nicht­ei­sen­me­tal­le und Glas, unver­zicht­bar sind. Durch die ver­ti­kal inte­grier­te Wert­schöp­fungs­ket­te, die vom Roh­stoff bis zum Feu­er­fest­pro­dukt und lei­stungs­ori­en­tier­ten Gesamt­lö­sun­gen reicht, bedient

RHI Magne­si­ta Kun­den in nahe­zu allen Län­dern welt­weit. Das Unter­neh­men beschäf­tigt rund 13.500 Mit­ar­bei­te­rIn­nen an 33 Haupt­pro­duk­ti­ons- sowie mehr als 70 Ver­triebs­stand­or­ten. RHI Magne­si­ta strebt den Aus­bau der Füh­rungs­po­si­ti­on in Bezug auf Umsatz, Grö­ße, Pro­dukt­port­fo­lio sowie geo­gra­fi­scher Prä­senz an – ins­be­son­de­re in jenen Regio­nen, die wirt­schaft­li­che Wachs­tums­aus­sich­ten versprechen.

Die Aktie des Unter­neh­mens notiert mit einem Pre­mi­um-Listing an der Lon­do­ner Bör­se (Sym­bol: RHIM) und gehört dem FTSE 250 Index an, mit einer Zweit­no­tie­rung im prime mar­ket der Wie­ner Bör­se. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter: www​.rhi​ma​gne​si​ta​.com