Frei­staat för­dert Rad­we­ge in Pom­mers­fel­den und der Stadt Rödental

Die För­de­rung des Rad­ver­kehrs ist ein wich­ti­ger Bestand­teil der baye­ri­schen Ver­kehrs­po­li­tik. Die Staats­re­gie­rung hat des­halb die Rad­of­fen­si­ve Kli­ma­land Bay­ern ins Leben geru­fen. Seit 2022 wer­den Kom­mu­nen beim Bau von Rad­we­gen mit Inno­va­ti­ons­cha­rak­ter, auf inter­kom­mu­na­len Strecken, im Wald oder ent­lang von Bahn­li­ni­en unter­stützt. Heu­te hat Bay­erns Ver­kehrs­mi­ni­ster Chri­sti­an Bern­rei­ter 17 wei­te­re Pro­jek­te aus ganz Bay­ern in das Pro­gramm auf­ge­nom­men und Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­tern der betei­lig­ten Kom­mu­nen sym­bo­li­sche Urkun­den über­reicht: „Die Rad­of­fen­si­ve ist her­vor­ra­gend ange­lau­fen, die ersten Pro­jek­te sind bereits in Bau“, so Bern­rei­ter. „Ich freue mich sehr, dass 2023 wie­der zehn Mil­lio­nen Euro im Haus­halt zur Ver­fü­gung ste­hen und wir damit wei­te­re Kom­mu­nen in das Pro­gramm auf­neh­men kön­nen. Wir wol­len die Rad­of­fen­si­ve bis 2030 fort­set­zen und so hof­fent­lich noch vie­le Gemein­den beim Bau von Rad­we­gen unterstützen.“

Bei der Aus­wahl der Pro­jek­te wur­de dar­auf geach­tet, dass die­se Ver­bes­se­run­gen für Fahr­rad­fah­re­rin­nen und ‑fah­rer brin­gen, bald ange­gan­gen wer­den kön­nen und sowohl im städ­ti­schen Umfeld als auch im länd­li­chen Raum lie­gen. Aus Ober­fran­ken wur­den zwei Pro­jek­te ausgewählt:

Pom­mers­fel­den : Pla­nung und Bau eines auf­ge­stän­der­ten Rad­wegs am „Was­ser­schloss“ im Burg­gra­ben in der Kate­go­rie „Inno­va­ti­ve Radwege“

: Pla­nung und Bau eines auf­ge­stän­der­ten Rad­wegs am „Was­ser­schloss“ im Burg­gra­ben in der Kate­go­rie „Inno­va­ti­ve Radwege“ Stadt Röden­tal: Pla­nung und Bau des Itz­tal­rad­we­ges von Röden­tal nach Cor­ten­dorf in der Kate­go­rie „Inter­kom­mu­na­ler Radweg“

Die teil­neh­men­den Kom­mu­nen pro­fi­tie­ren von einem För­der­satz von 80 Pro­zent. Bay­erns Ver­kehrs­mi­ni­ster Chri­sti­an Bern­rei­ter appel­liert dabei auch an ande­re Kom­mu­nen, sich für die För­der­pro­gram­me des Frei­staats zu bewer­ben: „Wir wol­len gemein­sam mit unse­ren Kom­mu­nen bis 2030 1.500 Kilo­me­ter neue Rad­we­ge in Bay­ern auf den Weg brin­gen“, so der Mini­ster. „Es ste­hen des­halb nicht nur über die Rad­of­fen­si­ve, son­dern auch nach dem Baye­ri­schen Finanz­aus­gleichs- und dem Gemein­de­ver­kehrs­fi­nan­zie­rungs­ge­setz attrak­ti­ve För­der­mit­tel zur Ver­fü­gung. Seit kur­zem för­dern wir zum Bei­spiel auch den Aus­bau von öffent­li­chen Feld- und Wald­we­gen mit Bedeu­tung für den Rad­ver­kehr. Das bringt vor allem einen Schub für den Rad­ver­kehr im länd­li­chen Raum!“

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Rad­of­fen­si­ve und eine Über­sicht über alle aus­ge­wähl­ten Pro­jek­te mit Fotos der Urkun­den­über­ga­be fin­den Sie unter fol­gen­dem Link: www​.rad​of​fen​si​ve​.bay​ern​.de