Die neu­ge­grün­de­te Evan­ge­li­sche Arbeits­stel­le Anti­zi­ga­nis­mus Bay­ern (EAAB) hat ihre Arbeit auf­ge­nom­men. Mit Sitz am Evan­ge­li­schen Bil­dungs- und Tagungs­zen­trum in Bad Alex­an­ders­bad will sie für das Phä­no­men Anti­zi­ga­nis­mus sen­si­bi­li­sie­ren, immer unter Ein­be­zie­hung der Per­spek­ti­ve von Sin­ti und Roma selbst. Zu den Ziel­grup­pen zäh­len Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne, Mul­ti­pli­ka­tor und Mul­ti­pli­ka­to­rin­nen der (außer­schu­li­schen) Bil­dungs­ar­beit sowie wei­te­re kirch­li­che, staat­li­che und zivil­ge­sell­schaft­li­che Akteu­re und Akteurinnen.

Nico­le Jan­ka über­nimmt die Auf­ga­ben der Arbeits­stel­le. Sie wur­de fei­er­lich in der Stadt­kir­che Bay­reuth im Rah­men des Inter­na­tio­na­len Got­tes­dien­stes des Kir­chen­krei­ses Bay­reuth ein­ge­führt. Stadt­kir­chen­pfar­rer Car­sten Brall ver­trat dabei die kurz­fri­stig erkrank­te Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner und trug deren Anspra­che vor.

Der Regio­nal­bi­schö­fin wür­digt dar­in die Bedeu­tung der Arbeits­stel­le: „Wir haben viel nach­zu­ho­len an Schuld­be­kennt­nis, an Auf­ar­bei­tung und vor allem in der Über­win­dung des immer noch bestehen­den Anti­zi­ga­nis­mus. Ich bin dank­bar, dass Frau Jan­ka durch ihre Arbeit mit Kin­dern, Jugend­li­chen und Erwach­se­nen dazu bei­tra­gen wird, dass wir sen­si­bel wer­den für die Unter­drückung der Min­der­heit der Sin­ti durch bela­sten­de Vor­ur­tei­le. Ziel ist die Über­win­dung die­ser Vorurteile.“

Mar­tin Becher, Geschäfts­füh­rer des Baye­ri­schen Bünd­nis­ses für Tole­ranz, und Egon Sie­bert, ehe­ma­li­ger Vor­sit­zen­der des Lan­des­ver­ban­des der Deut­schen Sin­ti und Roma, wirk­ten bei der Ein­füh­rung mit. Erst­mals erklang – pas­send zur Ein­füh­rung – in den Lesun­gen und Gebe­ten des Got­tes­dien­stes Roma­nes, die Spra­che der Sin­ti und Roma.

Zum Hin­ter­grund:

Bereits seit 2021 wird am EBZ Bad Alex­an­ders­bad zum The­ma Anti­zi­ga­nis­mus gear­bei­tet. Das Baye­ri­sche Bünd­nis für Tole­ranz führt gemein­sam mit dem Lan­des­ver­band der Deut­schen Sin­ti und Roma in Bay­ern das Pro­jekt „Anti­zi­ga­nis­mus in Ober­fran­ken – Auf­ar­bei­ten, Geden­ken und Ver­mit­teln“ durch. Dabei gibt es vier exem­pla­ri­sche Pro­jekt­orte, an denen in der Histo­rie anti­zi­ga­ni­sti­sche Vor­fäl­le statt­ge­fun­den haben und an die bis­her noch nicht oder nur unzu­rei­chend gedacht wird. Neben der histo­ri­schen Auf­ar­bei­tung ist es das Ziel an den Orten Gedenk­zei­chen bzw. Infor­ma­ti­ons­ta­feln zu errich­ten, beglei­tet von ver­schie­de­nen päd­ago­gi­schen Angeboten.

Die neu­ge­grün­de­te Evan­ge­li­sche Arbeits­stel­le Anti­zi­ga­nis­mus Bay­ern ist ein Teil des bun­des­wei­ten Netz­werks „Kir­che und Sin­ti und Roma“ und des Kom­pe­tenz­netz­werks Anti­zi­ga­nis­mus des Bun­des­pro­gram­mes „Demo­kra­tie leben!“.