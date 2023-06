„Dau­men drücken!“ heißt es für Cel­li­stin Kla­ra Goll­ner und Schlag­zeu­ge­rin Luna Häub­lein aus Kulm­bach sowie Pia­ni­stin Pau­la Schö­nau­er aus dem Raum Bay­reuth beim Bun­des­wett­be­werb „Jugend musi­ziert“: Alle drei Talen­te, die aus der Regi­on stam­men, wer­den bei die­sem renom­mier­ten Wett­be­werb in Zwickau ihr musi­ka­li­sches Kön­nen zum Besten geben.

„Sie haben schon bei den Regio­nal- und Lan­des­wett­be­wer­ben gezeigt, wie toll sie ihre Instru­men­te beherr­schen und mit wel­cher Vir­tuo­si­tät sie ihre Musik­aus­wahl prä­sen­tie­ren kön­nen. Wir, die Kulm­ba­cher Musik­schul­fa­mi­lie, freu­en uns rie­sig, dass sie die Qua­li­fi­ka­ti­on für den Bun­des­wett­be­werb geschafft haben!“, zeigt sich Harald Streit, Lei­ter der Musik­schu­le Kulm­bach, begeistert.

Qua­si als „Gene­ral­pro­be“ spiel­ten die Musi­ke­rin­nen jüngst bei einem Preis­trä­ger­kon­zert in Bam­berg, zu dem die „Gesell­schaft Har­mo­nie“ ein­ge­la­den hat­te, Tei­le ihres Wettbewerbprogramms.

Dort ver­zau­ber­ten Kla­ra Goll­ner am Cel­lo und Pau­la Schö­nau­er am Kla­vier gemein­sam zu Witold Luto­slaw­skis „Gra­ve – Meta­mor­pho­ses“ das Publi­kum. Luna Häub­lein konn­te in Bam­berg lei­der nicht vor Ort sein. Wie ihre Kol­le­gin­nen wird sie aber natür­lich beim Bun­des­wett­be­werb in Zwickau starten.

„Die­se Talen­te sind der beste Beweis dafür, wie hoch­ka­rä­tig die musi­sche Aus­bil­dung an unse­rer Städ­ti­schen Musik­schu­le in Kulm­bach ist. Ich durf­te ihnen schon des Öfte­ren in unse­rem Rat­haus zu ihren außer­ge­wöhn­li­chen musi­ka­li­schen Erfol­gen gra­tu­lie­ren. Ich bin mir sicher, sie wer­den auch in Zwickau ihr Bestes geben. Wir alle drücken ihnen die Dau­men und wün­schen ihnen viel Erfolg!“, so Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Lehmann.

Der Bun­des­wett­be­werb „Jugend musi­ziert“, an dem Kla­ra Goll­ner, Pau­la Schö­nau­er und Luna Häub­lein teil­neh­men wer­den, ist eine der renom­mier­te­sten bun­des­wei­ten Maß­nah­men zur Fin­dung und För­de­rung musi­ka­li­scher Talen­te. Er fin­det vom 25. Mai bis 2. Juni 2023 in Zwickau statt.