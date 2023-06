Am 01.07.2023 fei­ert die Stei­ger­wald­kli­nik in Bur­ge­brach mit einem Akti­ons­tag von 13 – 17 Uhr für die Bevöl­ke­rung ihr 25jähriges Jubiläum

Nach der Ein­glie­de­rung des Kreis­kran­ken­hau­ses Bur­ge­brach am 01.01.1995 in die Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg mbH wur­de das Kran­ken­haus umbe­nannt in Stei­ger­wald­kli­nik und am 23.01.1998 der Neu­bau mit 118 Bet­ten Am Eichel­berg 1 in Bur­ge­brach ein­ge­weiht. Die beweg­te Geschich­te der Stei­ger­wald­kli­nik, mit Bil­dern und Chro­nik, ist nicht nur am Akti­ons­tag in der Stei­ger­wald­kli­nik zu bestau­nen und nachzulesen.

Am 1. Juli öff­net die Stei­ger­wald­kli­nik die Türen der The­ra­pie­räu­me der Psy­cho­so­ma­ti­schen Fach­ab­tei­lung und bie­tet durch Mit­mach­ak­tio­nen in der Kunst‑, Musik- und Kör­per­the­ra­pie sowie mit Acht­sam­keits­trai­ning und durch Geschich­ten (Mär­chen, Mythen und Legen­den) die Mög­lich­keit zur Selbst­er­fah­rung. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Fach­ab­tei­lung ste­hen eben­falls für Fra­gen zur Verfügung.

Des Wei­te­ren wer­den drei Vorträge

13:00 Uhr „Aktu­el­le Emp­feh­lun­gen zur Blut­hoch­druck-The­ra­pie“, Refe­rent Chef­arzt Mar­kus Hoffmann

14:30 Uhr „Burn(ed) out! Was nun?“, Refe­rent Chef­arzt Dr. Chri­stoph Lehner

16:00 Uhr „Ent­wick­lung der mini­mal inva­si­ven Chir­ur­gie in der Stei­ger­wald­kli­nik“, Refe­rent Ärzt­li­cher Direk­tor, Chef­arzt Micha­el Zachert

ange­bo­ten. Im Foy­er und auf der Gale­rie der Stei­ger­wald­kli­nik fin­den unter­schied­li­che Aktio­nen z. B. zum The­ma Super­food und Bal­last­stof­fe, Herz-Kreis­lauf-Wie­der­be­le­bung üben, Skin Dia­gno­stik-Haut­ana­ly­se, Blut­druck- und Blut­zucker­mes­sun­gen und vie­les mehr statt. Vor dem Haupt­ein­gang prä­sen­tiert sich der Ret­tungs­dienst der Johan­ni­ter mit einem Ret­tungs­wa­gen und einem Einsatzmotorrad.

Die Klein­sten erwar­tet ein spe­zi­el­les Kin­der­pro­gramm von einer Hüpf­burg vor dem Haupt­ein­gang der Stei­ger­wald­kli­nik, einer Bastel­werk­statt der Jugend­grup­pe des Johan­ni­ter-Unfall-Hil­fe e.V. bis Kin­der­schmin­ken. Beson­de­res High­light ist die Akti­on „Mein Kuschel­tier kommt ins Kran­ken­haus“ für Kin­der im Alter von 6–10 Jah­ren. Aus­ge­stat­tet mit ihren „kran­ken“ Kuschel­tie­ren erle­ben sie einen Auf­ent­halt im Kran­ken­haus von der Erst­un­ter­su­chung ihres Kuschel­tie­res im Ret­tungs­wa­gen, wei­te­ren Unter­su­chun­gen wie das Rönt­gen des Kuschel­tie­res u. s. w. bis zur Ent­las­sung aus der Kli­nik (Nur mit Anmel­dung Tel.: 09542 779 108).

Die Erwach­se­nen kön­nen durch die Teil­nah­me am Gewinn­spiel am Akti­ons­tag wert­vol­le Prei­se gewin­nen. Für die Ver­kö­sti­gung sor­gen ein Food­truck „crun­chy CRUST“ und das SteigerwaldCafé.

Alle, die sich die­ses Ereig­nis nicht ent­ge­hen las­sen wol­len sind am 1. Juli von 13 – 17 Uhr herz­lich in die Stei­ger­wald­kli­nik nach Bur­ge­brach ein­ge­la­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten alle Inter­es­sier­te unter www​.gkg​-bam​berg​.de/​a​k​t​u​e​l​les.