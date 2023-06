Ab sofort sind hun­der­te Ter­mi­ne der von der Tou­rist Infor­ma­ti­on Bay­reuth ange­bo­te­nen Stadt- und Erleb­nis­füh­run­gen, ein­schließ­lich der erst wie­der ab Sep­tem­ber ange­bo­te­nen Füh­run­gen durch das Richard-Wag­ner-Fest­spiel­haus, ganz ein­fach mit weni­gen Klicks online buch­bar. Zu den online buch­ba­ren Füh­run­gen zäh­len alle in der Bro­schü­re „Stadt- und Erleb­nis­füh­run­gen 2023“ ange­bo­te­nen Füh­rungs­pro­gram­me, so neben den täg­li­chen Stadt­rund­gän­gen auch Füh­run­gen auf den Spu­ren der Mark­grä­fin Wil­hel­mi­ne oder Richard Wag­ners sowie Fühu­run­gen mit dem Bay­reu­ther Nacht­wäch­ter in der histo­ri­schen Innen­stadt oder in St. Geor­gen, um nur eini­ge zu nennen.

Die Bezah­lung erfolgt direkt online und man zeigt am Tag der Füh­rung sein aus­ge­druck­tes oder digi­ta­les Ticket auf dem Smart­phone beim Gäste­füh­rer vor. Durch die Online-Buch­bar­keit ent­fällt künf­tig das War­ten auf Tickets, falls der Andrang an der Kas­se vor Füh­rungs­be­ginn doch ein­mal län­ger sein soll­te, als erwartet.

Die ange­bo­te­nen Füh­run­gen sind auf der Web­site der Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH (BMTG) unter https://www.bayreuthtourismus.de/entdecken/fuehrungen zu fin­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH, Opern­stra­ße 22, 95444 Bay­reuth, Tel. 0921/885 88, www​.bay​reuth​-tou​ris​mus​.de