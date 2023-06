Neu­wah­len und Berich­te aus der Kreis­grup­pe und den fünf Orts­grup­pen stan­den im Mit­tel­punkt der Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Kreis­grup­pe Höch­stadt-Her­zo­gen­au­rach des Bund Natur­schutz. Die Neu­wah­len im bis zum letz­ten Sitz­platz genutz­ten Neben­raum des SC Adels­dorf erbrach­ten eini­ge Ver­än­de­run­gen, alle vor­ge­schla­ge­nen Kan­di­da­ten wur­den ein­stim­mig gewählt. Den Vor­sitz behält Hel­mut König, der aber beton­te, er ste­he nur noch für zwei Jah­re als Vor­sit­zen­der zur Ver­fü­gung. Sein Stell­ver­tre­ter bleibt Man­fred Lud­wig, die Kas­se behält Mar­lis Lie­pelt. Zur Schrift­füh­re­rin wur­de Elke Seyb gewählt, nach­dem Elke Eisen­ack die­ses Amt nach 24 Jah­ren abge­ge­ben hat­te. Neue Bei­sit­ze­rin­nen sind Sig­run Han­ne­mann, Elke Eisen­ack und Dr. Elke Pucht­ler. Harald Schott, Dr. Tho­mas Fran­ke, Dr. Horst Eisen­ack und Chri­stoph Reuß wur­den als Bei­sit­zer im Amt bestä­tigt. Als Dele­gier­te wur­den Mar­lis Lie­pelt und Alfons Zim­mer­mann gewählt.

Die Kreis­grup­pe hat 1538 Mit­glie­der und wur­de 1971 gegrün­det, die­ses 50+2‑jährige Jubi­lä­um soll im Okto­ber gefei­ert wer­den. Zum Bür­ger­be­geh­ren in Höch­stadt wur­den meh­re­re Ver­an­stal­tun­gen durch­ge­führt, zuletzt mit einem Vor­trag mit Dr. Hans Kraut­blat­ter. Mit „Karp­fen Pur Natur“ wur­den im Mohr­hof 25 Zent­ner erwirt­schaf­tet. Wegen zuneh­men­den Was­ser­man­gels in den Tei­chen und dem Fisch­ot­ter-Pro­blem sei man in Gesprä­chen mit den Behör­den und der Teich­wirt­schaft, berich­te­te König. 2023 muss­te ein star­ker Rück­gang an Amphi­bi­en hin­ge­nom­men wer­den. Nach fünf Jah­ren inten­si­ver Kie­bitz-Beob­ach­tung kennt man zwar exakt die poten­ti­el­len Kie­bitz-Revie­re, aber auch den erschrecken­den Rück­gang der Vögel und ihre hohen Brut­ver­lu­ste. In Zusam­men­ar­beit mit der Kreis­grup­pe Erlan­gen, dem Ener­gie­wen­de­ver­ein und dem LBV wur­den für Stadt und Land­kreis Plä­ne und Kri­te­ri­en zu geeig­ne­ten aber auch strikt aus­zu­schlie­ßen­den Pho­to­vol­ta­ik-Frei­flä­chen­an­la­gen erar­bei­tet und bei der Bür­ger­mei­ster-Dienst­ver­samm­lung im Land­rats­amt vor­ge­stellt. Zu die­sem The­ma fand auch eine Pres­se­fahrt mit dem Lan­des­vor­sit­zen­den Richard Mer­gner nach Lon­ner­stadt statt, bei der auch der Flä­chen­ver­brauch in Höch­stadt the­ma­ti­siert wur­de. Die Pla­nun­gen für einen Vogel­be­ob­ach­tungs­turm im Mohr­hof­ge­biet sol­len wie­der auf­ge­nom­men werden.

Auch die Vor­sit­zen­den der Orts­grup­pen konn­ten von zahl­rei­chen Akti­vi­tä­ten berich­te­ten, von Pflanz­ak­tio­nen mit Kin­dern, Bio­top­pfle­ge, Exkur­sio­nen oder Vor­trä­gen. Für 2023 ist eine Mit­glie­der­wer­bung geplant, vor allem will man mehr jün­ge­re Leu­te für die Arbeit im Natur­schutz gewinnen.