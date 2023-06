Im HIDAL­GO BOX-SALON tre­ten nicht nur eine Sän­ge­rin und ein Pia­nist gegen­ein­an­der an – son­dern auch ech­te Boxer*innen mit ech­ten Schlä­gen. Eine kör­per­li­che Insze­nie­rung der Trau­er und ihrer fünf Pha­sen von Regis­seur Tom Wil­mers­dörf­fer – mit Kla­vier-Impro­vi­sa­tio­nen über auf­pral­len­den Box­hand­schu­hen. Die von der Kri­tik hoch­ge­lob­te Pro­duk­ti­on fei­er­te 2020 beim HIDAL­GO Festi­val für jun­ge Klas­sik Pre­miè­re und gastiert nun am 18.06.2023 im Reichs­hof Bayreuth.

Die Boxe­rin Jen­ny steht vor ihrem alles ent­schei­den­den Kampf: Gewinnt sie, winkt eine gro­ße Kar­rie­re. Ver­liert sie, muss sie ihren Traum an den Nagel hän­gen. Das alles erfah­ren wir in einem Mini-Hör­spiel, das zu Beginn des BOX- SALONS läuft. Sän­ge­rin Andro­mahi Rap­tis als Jen­ny und die Pia­ni­stin des Abends als ihre Geg­ne­rin tre­ten in einem Schau­kampf gegen­ein­an­der an. Jen­ny geht K.O. – und hat alles verloren.

Eine Frau liegt im Ring nie­der­ge­streckt am Boden, damit beginnt der musi­ka­li­sche Teil des Abends, eine kraft­vol­le One- Woman-Show. Denn Jen­ny steht auf und kämpft wei­ter. Nicht gegen ihre Geg­ne­rin, denn die hat gewon­nen, son­dern mit sich selbst. Sie weint, sie schreit, sie wirft alles hin – und fin­det am Ende doch so etwas wie Frieden.

Der BOX-SALON ver­han­delt die Trau­er, die uns trifft, wenn wir Gro­ßes ver­lo­ren haben und ein Teil unse­res Selbst stirbt. Der Umgang damit läuft meist in fünf bestimm­ten Pha­sen ab: Ver­leug­nung, Zorn, Ver­han­deln, Depres­si­on und Annah­me der Situa­ti­on. In die­ser Lied-Insze­nie­rung erle­ben wir den Trau­er­pro­zess ent­lang der Lie­der von John Dow­land und Kurt Weill.

An der Ober­flä­che erzäh­len ihre ganz unter­schied­li­chen Wer­ke teils ande­re Rah­men­ge­schich­ten, hin­ter­grün­dig aber fügen sie sich in die uni­ver­sel­len Pha­sen der Trau­er­be­wäl­ti­gung ein. Die Lie­der aus dem 16. und der ersten Hälf­te des 20. Jahr­hun­derts berüh­ren uns unmit­tel­bar und geben eine Ahnung davon, wie zeit­los Trau­er wahr­ge­nom­men, durch­lebt und ver­ar­bei­tet wird. Der inne­re Kampf der besieg­ten Boxe­rin wird von Sportler*innen des BOX­WERK Mün­chen ausgetragen.

Die Urauf­füh­rung fand im Sep­tem­ber 2020 im BOX­WERK Mün­chen statt. Das Publi­kum saß auf Turn­hal­len­bän­ken rund um den Ring, zwi­schen Box­säcken, die von der Decke hin­gen. Die Pro­duk­ti­on wur­de erfolg­reich unter ande­rem beim ID-Festi­val Ber­lin, beim Mozart­fest Augs­burg und beim HIDAL­GO Festi­val wiederaufgeführt.

HIDAL­GO Box-Salon

Reichs­hof Kul­tur­büh­ne, Maxi­mi­li­an­stra­ße 28, 95444 Bayreuth

Sonn­tag, 18.06.2023, 20.00 Uhr

Dau­er ca. 60 Minuten

Tickets online unter www​.bit​.ly/​B​o​x​-​S​a​lon oder an der Thea­ter­kas­se Bayreuth

Lie­der

JOHN DOW­LAND (1563 – 1626) Come hea­vy sleep In dark­ness let me dwell Come again Flow my tears Fine knacks for ladies

KURT WEILL (1900 – 1950) Es reg­net See­räu­ber-Jen­ny Sura­ba­ya Johnny You­ka­li One life to live



Beset­zung