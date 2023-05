Getreu dem Mot­to „Erleb­nis und Genuss“ bie­tet der Kul­tur- und Tou­ris­mus Ser­vice Weis­main auch im Juni zahl­rei­che Füh­run­gen und Wan­de­run­gen an.

Los geht‘s am 2. Juni 2023 mit der Dör­fer­tour „Geschich­te, Gschicht­la und Natur“. Start ist um 16.30 Uhr in Nie­sten. Gemein­sam mit Wan­der­be­glei­tung Irmi Kle­ment geht es auf der cir­ca drei­stün­di­gen Abend­wan­de­rung durch die Ort­schaf­ten Nie­sten und Gör­au, über die Inter­es­sier­te viel Wis­sens­wer­tes erfah­ren kön­nen. Im Anschluss kann ger­ne ein­ge­kehrt werden.

Am 11. Juni 2023 besteht wie­der die Mög­lich­keit, an einem Weis­mai­ner Stadt­spa­zier­gang teil­zu­neh­men. Muse­ums­lei­te­rin Andrea Göld­ner führt Inter­es­sier­te durch die Alt­stadt und weiß viel über die Geschich­te zu erzäh­len. Die Füh­rung dau­ert etwa eine Stun­de. Start ist an der Tou­rist­infor­ma­ti­on im Kasten­hof um 14.00 Uhr.

Wer ein­mal mit dem Weis­mai­ner Bür­ger­mei­ster Micha­el Zapf über die Jura­hö­he bis ins Bären­tal wan­dern möch­te, kann dies am Sams­tag, 16. Juni 2023, tun. Die Tour ist für geüb­te Wan­de­rer kon­zi­piert und führt über den Kalk­berg mit sei­ner ein­zig­ar­ti­gen Flo­ra und Fau­na über die Jura­hö­he bis zum Aus­sichts­punkt Geiß­kir­che. Im Bären­tal erwar­tet die Grup­pe eine klei­ne Brot­zeit. Die Tour dau­ert unge­fähr fünf Stun­den und ist 11 Kilo­me­ter lang.

Nicht nur für Fami­li­en geeig­net ist die letz­te Wan­de­rung im Juni 2023: Tie­ri­sches im Pfau­en­grund. Wie viel­sei­tig die Tier- und Pflan­zen­welt rund um Giech­kröt­ten­dorf ist, erfah­ren die Wan­de­rer am Sonn­tag, 25.Juni 2023 vom Exper­ten Gerd Fischer, der vie­les über die Bewirt­schaf­tung von Fel­dern und Wie­sen oder über die hei­mi­sche Tier­welt weiß. Gemein­sam mit Gerd Fischer besu­chen Sie Zie­gen, Scha­fe, Rin­der und auch die Bie­nen im Pfau­en­grund. Ein köst­li­ches Pick­nick mit regio­na­len Köst­lich­kei­ten run­det die Tour ab.

Alle Infor­ma­tio­nen über die Tou­ren sind im Inter­net auf der Home­page der Stadt Weis­main unter „Weis­main erle­ben“ zu fin­den. Anmel­dun­gen sind unbe­dingt erfor­der­lich: Tele­fon 09575 9220–11 oder E‑Mail tourismus@​stadt-​weismain.​de