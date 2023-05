Das größ­te Line Up in der Geschich­te des Festivals.

Das Open Beatz Festi­val ist zurück und wird vom 27.–30. Juli in Her­zo­gen­au­rach statt­fin­den. Die Orga­ni­sa­to­ren haben nun das voll­stän­di­ge Line Up bekannt gege­ben, das das Größ­te in der Geschich­te des Festi­vals sein wird.

Drei Tage lang wer­den fünf Büh­nen bespielt, auf denen eine unglaub­li­che Aus­wahl von natio­na­len und inter­na­tio­na­len Künst­lern der elek­tro­ni­schen Musik­sze­ne zu hören sein wird. Das Line-Up umfasst mehr als 130 Acts, dar­un­ter bekann­te Grö­ßen wie Ales­so, Ste­ve Aoki, Dimit­ri Vegas & Like Mike, W&W, Nee­lix, Will Sparks und HBz auf der Mains­ta­ge. Fein­ster Tech­no auf der Lakes­ta­ge kommt unter ande­rem von Klang­kuenst­ler, Pau­la Temp­le b2b SNTS und Cla­ra Cuve.

D‑Block & S‑te-Fan, Coo­ne, Sefa, Radi­cal Redemp­ti­on und Wildsty­lez ver­voll­stän­di­gen das har­der Styl­es Line Up auf der Zone 3.

Nicht nur das Line Up ist gigan­ti­scher als in den ver­gan­ge­nen Jah­ren. Auch die Büh­nen an der Mains­ta­ge, Lakes­ta­ge und Zone 3 wer­den grö­ßer sein als jemals zuvor. Die Öff­nungs­zei­ten am Don­ners­tag wur­den ver­län­gert und die Zone 3 wird an allen Festi­val­ta­gen geöff­net sein. In den ver­gan­ge­nen Jah­ren hat die Hardstyle Stage erst am Frei­tag sei­ne Pfor­ten geöff­net. Eine wei­te­re Neue­rung an der Zone 3 ist der neue VIP Bereich mit per­fek­ter Sicht auf die Bühne.

Außer­dem gibt es grö­ße­re Berei­che für Magi­cal Forest und Goa Gar­den, um einen schnel­le­ren Ein­lass gewähr­lei­sten zu können.

Zudem wur­de auf dem Festi­val­ge­län­de ein neu­es Sani­tär­sy­stem ein­ge­führt, das kei­ne Dixi Klos mehr umfasst, son­dern nur noch kosten­lo­se Spül­toi­let­ten. Die neue Street Food Area besteht aus mehr als 25 Food­trucks und erwei­tert das vege­ta­ri­sche und vega­ne Essens­an­ge­bot auf dem Festival!

Ein wei­te­rer Tele­kom­funk­mast sorgt für bes­se­ren Handyempfang.

Für mehr Kom­fort auf dem Cam­ping­platz gibt es dop­pelt so vie­le Duschen und einen sepa­ra­ten Green Cam­ping Bereich mit Quiet Cam­ping Zone prä­sen­tiert von unse­rem Part­ner Wal­de­ma­rie. Hier soll eine kom­plett müll­freie Zone ent­ste­hen, die durch ver­schie­de­ne Müll­con­tai­ner zur Tren­nung des Abfalls unter­stützt wird.

Neue Akti­vi­tä­ten wie eine gro­ße Fun- und Fit­ness Area auf dem Cam­ping­platz, sowie ins­ge­samt mehr Deko­ra­ti­on mit Lie­be zum Detail run­den das Gesamt­bild ab.

Das Open Beatz Festi­val setzt sich dafür ein, so nach­hal­tig wie mög­lich zu han­deln und Res­sour­cen zu scho­nen. So wer­den ver­schie­de­ne Maß­nah­men ergrif­fen, um einen Bei­trag zu lei­sten. Es gibt ein Müll­pfand­sy­stem, das sicher­stellt, dass das Gelän­de nach dem Festi­val voll­stän­dig von Müll befreit wird.

Dar­über hin­aus benut­zen alle Geträn­ke­stän­de und Food­trucks kom­po­stier­ba­res bzw. bio­lo­gisch abbau­ba­res Geschirr oder Mehr­weg­be­cher. Es gibt geschlos­se­ne Kreis­läu­fe in den Hygie­ne­an­la­gen, um eine effi­zi­en­te Was­ser­nut­zung zu gewährleisten.

Die Com­mu­ni­ty kann in Zusam­men­ar­beit mit der Platt­form Wal­de­ma­rie online einen eige­nen Wald pflan­zen und durch Spen­den die Wäl­der in der Regi­on auf­for­sten las­sen. Eben­falls wer­den für jedes 100. ver­kauf­te Ticket durch Wal­de­ma­rie drei Qua­drat­me­ter Wald gepflanzt.

Die Ver­an­stal­ter ste­hen in engem Aus­tausch mit Behör­den und Land­wir­ten, um auch den Festi­val Auf- und Abbau so umwelt­scho­nend wie mög­lich durchzuführen.

Die Besu­cher haben die Mög­lich­keit auf eine Anrei­se mit dem eige­nen Auto zu ver­zich­ten und mit dem Shut­tle­bus ab Bahn­hof Puschen­dorf mög­lichst ent­spannt anzureisen.

Auch bei der aktu­el­len Mer­chan­di­se Kol­lek­ti­on des Festi­vals wur­de auf Bio- Baum­wol­le gesetzt.

„Wir sind sehr auf­ge­regt, dass wir das größ­te Line-Up in der Geschich­te von Open Beatz prä­sen­tie­ren kön­nen und sind sicher, dass die Besu­cher von dem Festi­val begei­stert sein wer­den. Wir haben hart dar­an gear­bei­tet, das Festi­val-Erleb­nis in die­sem Jahr noch bes­ser zu machen und freu­en uns dar­auf, unse­re Gäste mit allen Neue­run­gen auf dem Festi­val begrü­ßen zu dür­fen“, sag­te ein Spre­cher des Veranstalters.

Das Open Beatz Festi­val 2023 wird ein unver­gess­li­ches Erleb­nis für alle Musik- und Festi­val-Fans sein. Tickets sind noch erhält­lich und kön­nen auf der offi­zi­el­len Festi­val- Web­site erwor­ben wer­den: www​.open​beatz​.de