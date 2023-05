Nach 26 Jah­ren geht mit Mar­git Hall­mann die ehe­ma­li­ge Pro­ku­ri­stin des Kli­ni­kums Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz in den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand. Mit Dr. Chri­sti­an Sper­ber ist bereits ein Nach­fol­ger für die wich­ti­ge Füh­rungs­po­si­ti­on gefunden.

Zum aller­letz­ten Arbeits­tag haben Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein und Kli­nik-Geschäfts­füh­rer Sven Oel­kers die belieb­te Per­so­nal­lei­te­rin am Kli­ni­kum Forchheim/​Fränkische Schweiz, Mar­git Hall­mann, kürz­lich in den Ruhe­stand ver­ab­schie­det. „Sie haben span­nen­de 26 Jah­re im Kli­ni­kum erlebt. Wir haben gemein­sam auch sechs span­nen­de Jah­re mit­ein­an­der gehabt“, sag­te Kli­ni­kum-Geschäfts­füh­rer Sven Oel­kers. „Per­sön­lich wün­sche ich Ihnen alles Gute und vor allen Din­gen ganz viel Gesund­heit“, sag­te Oel­kers und über­reich­te neben einem bun­ten Blu­men­strauß auch einen lecke­ren Geschenk­korb. Als „Über­ra­schungs­gast“ hat Forch­heims Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein den lang­jäh­ri­gen Ein­satz der schei­den­de Pro­ku­ri­stin gewür­digt. „Ein ganz herz­li­ches Dan­ke­schön für die jah­re­lan­ge Treue zur Stadt Forch­heim“, sag­te Ober­bür­ger­mei­ster Kirsch­stein. Bereits 1975 habe Hall­mann bei der Stadt Forch­heim als Beam­tin ihre Kar­rie­re begon­nen. 1996 sei die gelern­te Ver­wal­tungs­amts­in­spek­to­rin ins Kli­ni­kum ver­setzt wor­den und habe dort im Auf­trag der Stadt ab 1999 die Lei­tung der Per­so­nal­ab­tei­lung über­nom­men. Fünf Jah­re spä­ter sei Hall­mann sogar zur Stell­ver­tre­te­rin des geschäfts­füh­ren­den Kli­nik­di­rek­tors ernannt wor­den. Zuletzt sei die lei­den­schaft­li­che Hand­ball­spie­le­rin als Pro­ku­ri­stin des Kli­ni­kums in ver­ant­wort­li­cher Posi­ti­on tätig gewe­sen. „Wir ken­nen uns pri­vat über unser gemein­sa­mes Hob­by im Hand­ball­ver­ein schon deut­lich län­ger als beruf­lich“, sag­te Ober­bür­ger­mei­ster Kirsch­stein und beton­te, dass Hall­mann bis zuletzt im Stel­len­plan der Stadt Forch­heim als abge­ord­ne­te Beam­tin mit­ge­führt wor­den sei. „Natür­lich nicht dop­pelt bezahlt – das muss man fai­rer­wei­se sagen“, sag­te Ober­bür­ger­mei­ster Kirsch­stein mit einem Augen­zwin­kern und hat­te die Lacher der Kli­nik­mit­ar­bei­ter im Rah­men der fei­er­li­chen Ver­ab­schie­dung auf sei­ner Sei­te. Hall­mann habe für die Men­schen in der Stadt und im Land­kreis Forch­heim an der Spit­ze des Kli­ni­kums in den vie­len Jah­ren eine „ganz wich­ti­ge Auf­ga­be“ über­nom­men. „Lie­be Mar­git, dafür sage ich ein ganz herz­li­ches Dan­ke­schön“, sag­te Ober­bür­ger­mei­ster Kirsch­stein und über­reich­te die offi­zi­el­le Ruhe­stand­ur­kun­de an die schei­den­de Beam­tin. Mar­git Hall­mann hat sich in bewe­gen­den Wor­ten bei den Mit­ar­bei­tern des Kli­ni­kums Forch­heim- Frän­ki­sche Schweiz bedankt.

„In die­sem Raum habe ich zahl­rei­che Mit­ar­bei­ter in den Ruhe­stand ver­ab­schie­det. Jetzt ist es bei mir so weit“, sag­te Hall­mann sicht­lich gerührt. „Es war eine for­dern­de, aber auch eine sehr schö­ne Zeit“, sag­te Hall­mann. „Ich habe mit Ihnen, Herr Oel­kers, wirk­lich einen tol­len Geschäfts­füh­rer und Chef gehabt“, freu­te sich Hall­mann über das außer­ge­wöhn­lich gute Ver­hält­nis in der ober­sten Füh­rungs­mann­schaft. „Ich freue mich, dass mit Dr. Chri­sti­an Sper­ber ein aus­ge­wie­se­ner Fach­mann als neu­er Lei­ter für Per­so­nal, Recht und Com­pli­ance im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz für mei­ne Nach­fol­ge gewon­nen wer­den konn­te.“ Nach dem aller­letz­ten Aus­knip­sen des Com­pu­ters habe Mar­git Hall­mann nun vor, den Unru­he­stand in vol­len Zügen zu genie­ßen. „Hal­tet wei­ter­hin so gut zusam­men“, rief Hall­mann dem Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz zum Abschied aus gan­zem Her­zen zu.