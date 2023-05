FRÄN­KI­SCHER THEA­TER­SOM­MER: ROHR­MUF­FEN UND NAGELLACK

Am FREI­TAG, 9. JUNI 2023, ist der Thea­ter­som­mer in Weis­main zu Gast. Ein­tritts­kar­ten für das Stück „Rohr­muf­fen und Nagel­lack“ sind ab sofort im Kasten­hof erhältlich.

Um was geht es? Schon beim Vor­stel­lungs­ge­spräch ist klar: Da passt gar nichts. Mise­ra­ble Noten, fre­ches Mund­werk, Groß­stadt­pflan­ze mit mani­kür­ten Fin­ger­nä­geln, so prä­sen­tiert sich Jas­min. Doch wegen Per­so­nal­man­gel bleibt Schorsch Schwarz­mann kei­ne Wahl. So wird der Leber­käs-ver­schlin­gen­de Hei­zungs­bau­er schnell mit vega­nen Brot­zei­ten kon­fron­tiert und er muss mit anse­hen, wie sie sei­ne män­ner­do­mi­nier­te Fir­ma gen­der­ge­recht umrü­stet. Zu guter Letzt wird ihm auch noch klar, dass sie mög­li­cher­wei­se das Ergeb­nis einer Affä­re in sei­nen wil­den Jah­ren ist. Zer­schellt Jas­min am urfrän­ki­schen Beton­kopf Schwarz­mann? Oder kann sie ihm sei­ne rück­stän­di­ge und inef­fi­zi­en­te Geschäfts­füh­rung aus­trei­ben? Naht ein böses Ende?

Los geht’s am Frei­tag, 9. Juni 2023, um 19.00 Uhr in der Fuchs-Scheu­ne im Kasten­hof. Kar­ten gibt es bei der Stadt Weis­main ab sofort zum Preis von 18,00 Euro im Vor­ver­kauf (Tele­fon 09575 9220–11 oder ‑12). An der Abend­kas­se kostet eine Kar­te 20,00 Euro.