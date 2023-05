Das erste Tref­fen der Arbeits­grup­pe im Land­kreis Lich­ten­fels hat vor eini­gen Tagen statt­ge­fun­den. Unter Lei­tung von Dr. Stef­fen Cobur­ger, Gesamt­lei­ter AWO Sozi­al­zen­trum Red­witz, möch­te die Arbeits­grup­pe den regio­na­len Her­aus­for­de­run­gen in der pfle­ge­ri­schen Ver­sor­gung entgegentreten.

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner beton­te: „Eine immer älter wer­den­de Gesell­schaft und der Man­gel an medi­zi­ni­schem und pfle­ge­ri­schem Fach­per­so­nal stellt auch unse­ren Land­kreis vor vie­le Her­aus­for­de­run­gen. Mit der Arbeits­grup­pe „Pfle­ge“ der Gesund­heits­re­gi­onplus möch­ten wir auf regio­na­ler Ebe­ne anset­zen, maß­ge­schnei­der­te Lösun­gen zu finden.“

Fach­li­che Exper­ti­se und Motivation

Es braucht ein fach­lich breit auf­ge­stell­tes und enga­gier­tes Team, um den regio­na­len Her­aus­for­de­run­gen der pfle­ge­ri­schen Ver­sor­gung ent­ge­gen­zu­tre­ten. Fran­zis­ka Götz bringt unter dem Dach der Gesund­heits­re­gi­onplus Akteu­rin­nen und Akteu­re des Land­krei­ses aus ver­schie­de­nen Arbeits­be­rei­chen zusam­men. Gemein­sam mit den Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen der Pfle­ge­ein­rich­tun­gen, Kli­ni­ken, Wohl­fahrts­ver­bän­den und Ver­ei­nen fand in enger Zusam­men­ar­beit mit den Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­tern des Land­rats­am­tes ein guter Aus­tausch statt. Alle Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer brach­ten sich moti­viert ein, mit dem Ziel, gemein­sam gute Lösun­gen zu finden.

Bei ihrem ersten Tref­fen bespra­chen die Mit­glie­der die grund­sätz­li­che Aus­rich­tung der Arbeits­grup­pe. Wich­ti­ge The­men, die man gemein­sam ange­hen möch­te, wur­den iden­ti­fi­ziert und dis­ku­tiert. Nach einer Prio­ri­sie­rung die­ser The­men, die Hand­lungs­be­dar­fe erfor­dern, wur­den fol­gen­de Arbeits­schwer­punk­te beschlossen:

Gewin­nung und Bin­dung von Fach­kräf­ten (Prio­ri­tät 1), Gewin­nung von Ärz­tin­nen und Ärz­ten (Prio­ri­tät 2), Opti­mie­rung Ent­lass­ma­nage­ment (Prio­ri­tät 3), Ein­rich­tung eines Pfle­ge­stütz­punk­tes (Prio­ri­tät 4), Stär­kung der ambu­lan­ten Pfle­ge, Kurz­zeit­pfle­ge und haus­halts­na­hen Dienst­lei­stun­gen (Prio­ri­tät 5).

Wer Inter­es­se an der Mit­ar­beit in der Arbeits­grup­pe „Pfle­ge“ hat, kann sich ger­ne an Fran­zis­ka Götz (Tel.: 09571 18–8750 oder E‑Mail: grplus@​landkreis-​lichtenfels.​de) wen­den. Neben einer dau­er­haf­ten Mit­ar­beit, ist es eben­so mög­lich, sich nur zu bestimm­ten Arbeits­schwer­punk­ten einzubringen.