In der Woche vor den Pfingst­fe­ri­en konn­ten knapp 100 Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus Strul­len­dorf, Bau­nach und Mem­mels­dorf beim 2. MINT-Wan­der­tag am Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park eige­ne Kom­pe­ten­zen, Inter­es­sen und Fähig­kei­ten in MINT-Berei­chen ent­decken. Ermög­licht haben dies unter Koor­di­na­ti­on des Bil­dungs­bü­ros des Land­krei­ses die Unter­neh­men Bosch, Bro­se und Wieland.

Wäh­rend des Vor­mit­tags konn­ten die Jugend­li­chen in drei jeweils ca. 1,5‑stündigen Work­shops Elek­tro- und Pneu­ma­tik­schal­tun­gen auf­bau­en und prü­fen sowie selbst ein Getrie­be mit Hil­fe einer AR-Anwen­dung mon­tie­ren. Mit groß­ar­ti­ger per­so­nel­ler Unter­stüt­zung beglei­te­ten die Unter­neh­men das Vor­ha­ben, so dass die Schü­le­rin­nen und Schü­ler die Chan­ce hat­ten, indi­vi­du­el­le Fra­gen zu stel­len und die Unter­neh­men haut­nah ken­nen­zu­ler­nen. „Viel bes­ser als in der Schu­le erklärt“, war häu­fig die Rück­mel­dung der Jugend­li­chen. Hemm­schwel­len zu bis­her unbe­kann­ten und viel­leicht auch unge­lieb­ten The­men­fel­dern wur­den so erfolg­reich redu­ziert. Nicht zuletzt ent­stan­den wert­vol­le Kon­tak­te für künf­ti­ge Prak­ti­ka, die in der Mit­tel­schu­le ver­pflich­tend sind.

Der MINT-Wan­der­tag ist ein Pro­jekt des künf­ti­gen MINT-Netz­werks der Regi­on Bam­berg. Gemein­sam mit dem Arbeits­kreis SCHU­LE­WIRT­SCHAFT initi­iert das Bil­dungs­bü­ro des Land­krei­ses das neue Netz­werk als ein zen­tra­les Arbeits­feld des vom BMBF geför­der­ten Vor­ha­bens „MINT­mo­bil – Res­sour­cen bün­deln, Begei­ste­rung för­dern“. Mit wei­te­ren Aktio­nen schafft das Netz­werk nied­rig­schwel­li­ge Zugangs­mög­lich­kei­ten für Jugend­li­chen zu MINT. Dies ist ein wich­ti­ger Bau­stein, um dem zuneh­men­den Fach­kräf­te­man­gel in den betrof­fe­nen Berei­chen entgegenzuwirken.

Der gro­ße Erfolg des MINT-Wan­der­tags ist auch den teil­neh­men­den Unter­neh­men Bosch, Bro­se und Wie­land auf­grund ihres beein­drucken­den Enga­ge­ments in den Work­shops sowie an dem Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park in Hall­stadt zu ver­dan­ken, der Räum­lich­kei­ten und Ver­pfle­gung zur Ver­fü­gung stell­te! Auch die Offen­heit und Unter­stüt­zung durch die Schul­lei­tun­gen sowie die beglei­ten­den Lehr­kräf­te der Mit­tel­schu­len Strul­len­dorf, Bau­nach und Mem­mels­dorf waren Erfolgsfaktoren.

In fol­gen­den Work­shops konn­ten sich die Jugend­li­chen ausprobieren: