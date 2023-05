Das Eröff­nungs­wo­chen­en­de der Baye­risch-Tsche­chi­schen Freund­schafts­wo­chen hat bereits gezeigt, dass die Kon­zep­ti­on „Mit­ein­an­der ent­decken, erle­ben, fei­ern“ stim­mig ist und dass alle Betei­lig­ten dar­an gro­ße Freu­de haben. „Wir sind glück­lich dar­über, dass die Gäste beim Staats­emp­fang am Frei­tag von Selb und der Atmo­sphä­re begei­stert waren. Es freut uns zudem, dass die Men­schen der Regi­on eben­falls gro­ßes Inter­es­se haben und die ersten Ver­an­stal­tun­gen gut besucht waren“, infor­miert Pablo Schin­del­mann, einer der Geschäfts­füh­rer von Selb 2023 gGmbH. So wur­de zum Bei­spiel die Kul­tur­bus­fahrt ins nörd­li­che Eger­land und die Ent­deckungs­rei­se ins Ascher Land sehr gut ange­nom­men und die Gäste und Mit­wir­ken­den bei de tsche­chi­schen Mei­le im Rah­men des Sel­ber Bür­ger­fe­stes hat­ten viel Spaß und Freude.

„Beein­druckend war die Viel­falt der Dar­bie­tun­gen, die von der Musik- und Kunst­schu­le Robert Schu­mann aus Aš beim Bür­ger­fest gezeigt wur­den“, lob­te eine älte­re Dame am Sams­tag­nach­mit­tag am Info­stand der Selb 2023 gGmbH. Auch bei den Ent­deckungs­fahr­ten ins Ascher Länd­chen mit Bea­te Franck oder bei der Kul­tur-Bus­fahrt ins nörd­li­che Eger­land waren die Gäste begei­stert, weil Ihnen neue Orte und Aus­flugs­zie­le vor­ge­stellt wur­den. „Rich­tig Stim­mung kam auf, als der Wirt beim Mit­tag­essen mit sei­nem Akkor­de­on einen Teil­neh­mer der Kul­tur­bus­fahrt zum Mit­ma­chen gewann und die bei­den gemein­sam auf­spiel­ten – da wur­de sogar das Tanz­bein geschwun­gen“, berich­tet Pablo Schin­del­mann und ergänzt: „Ein gelun­ge­ner Beweis dafür, dass es die Gäste sind, die das Mit­ein­an­der gestal­ten. Ihr Mit­fei­ern, ihr Inter­es­se und ihre Bei­trä­ge wer­den die Freund­schafts­wo­chen zum Erfolg führen“.

Mit­ein­an­der – so wird es die näch­sten elf Wochen wei­ter­ge­hen und dar­auf kön­nen sich alle freuen:

24.05.2023 19.00 ‑21.00 Uhr: Film­abend in Selb „Lie­bet eure Feinde“

Der Doku­men­tar­film im FAM in Selb zeigt Mensch­lich­keit in unmensch­li­chen Zei­ten. Pře­mysl Pit­ter (1895–1976) und Olga Fierz (1900–1990) haben das Leben von Hun­der­ten von Men­schen ver­än­dert. Beson­ders ihre Für­sor­ge für jüdi­sche Kin­der wäh­rend dem Zwei­ten Welt­krieg und deut­sche Wai­sen­kin­der in der Tsche­cho­slo­wa­kei nach dem Krieg sind ein Appell an uns alle, unser Tun gera­de in Zei­ten der Aus­gren­zung und in Zei­ten von Krieg zu überdenken.

26.05.2023 17:00 Ver­an­stal­tungs­ort: Hohen­ber­ger Stra­ße 9 95100 Selb

Kon­zert des Trio Egren­sis der Musik­schu­le Selb

Das Trio Egren­sis stimmt im Musik­saal der Musik­schu­le Selb ein in den Start des künst­le­risch gestal­te­ten Pfingst­wo­chen­en­des. Es nimmt Sie mit Wer­ken von Antonín Dvořák, Gabri­el Fau­ré, Mel Bonis und Astor Piaz­zolla mit auf eine musi­ka­li­sche Reise.

26.5.2023 20.00 – 24.00 Uhr – Illu­mi­na­ti­on in Selb am Grafenmühlweiher

27.5.2023 20.00 – 24.00 Uhr – Illu­mi­na­ti­on im Park der Geschich­te in Aš Kaplan/​Ka

Die auf­ein­an­der abge­stimm­ten künst­le­ri­schen Licht- und Video­in­stal­la­tio­nen der bei­den Parks in Selb und Aš erzäh­len die gemein­sa­me Geschich­te bei­der Städ­te. Das Brücken­tor des Parks KAPLAN/​ka in Aš ist Sym­bol und Ver­bin­dungs­kno­ten der grenz­über­schrei­ten­den Illu­mi­na­ti­on. Rah­men­pro­gramm, Bewir­tung und Musik vor Ort. Kon­zept­künst­le­rin ist Bri­gitt Hadlich.

27.05.2023 09:30 Uhr: Exkur­si­on um den Ort Fischern an der Eger zum Natur­schutz­pro­jekt Grü­nes Band

Auf dem Gebiet der ehe­ma­li­gen inner­deut­schen Gren­ze wird auf über 1.400 Kilo­me­tern Län­ge prak­ti­scher Arten- und Bio­top­schutz gelebt. Die Kreis­grup­pe Wun­sie­del des BUND Natur­schutz in Bay­ern e. V. lädt ein zur Erkun­dung der Natur im Grenz­ge­biet. Bit­te Gum­mi­stie­fel mit­brin­gen. Start ist um 09:30 Uhr in der Orts­mit­te Fischern

27.5.2023 jeweils 14.00: Wan­der­thea­ter OVI­GO – „Fin­gier­te Grenzen“

„Fin­gier­te Gren­zen“ wird als geführ­te Schau­spiel-Wan­de­rung grenz­über­schrei­tend von Selb-Wil­den­au nach Aš/​Asch zu erle­ben sein. Zwei­spra­chi­ger Agen­ten-Thril­ler aus dem Kal­ten Krieg:

Ent­deckungs­wan­de­rung zwi­schen Aš und Bad Elster – Von Podhra­dí (Burg­rui­ne der Burg Neu­berg) nach Kop­a­ni­ny (Schloss Krugs­reuth): Die span­nen­de 7,5 km lan­ge Ent­deckungs­tour zwi­schen Aš und Bad Elster lei­tet Wan­der­füh­rer Lukáš Jurčík aus Aš und führt die Teil­neh­men­den zu ver­steck­ten Klein­oden rund um den tsche­chi­schen Ort Kop­a­ni­ny (ehe­mals Krugsreuth).

28.+29.052023 jeweils von 11:00 – 18:00 auf dem Vor­platz des Por­zel­la­ni­kon Selb

Hand­ge­macht – Treff­punkt für Design, Kunst und Kuli­na­rik: Das Por­zel­la­ni­kon hat wie­der einen bun­ten Erleb­nis­tag am Por­zel­lan­mu­se­um orga­ni­siert mit Live-Musik aus Tsche­chi­en, Kunst­hand­werk und Food­trucks. Der Ein­tritt beträgt 2,00 €.

Freund­schafts­wo­chen

Die Freund­schafts­wo­chen sind ein attrak­ti­ves, leben­di­ges und grenz­über­schrei­ten­des Regio­nal­fe­sti­val mit vie­len Begeg­nun­gen und Ver­an­stal­tungs­for­ma­ten wie: Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen, Festi­vals und Kon­zer­te, Sport­ver­an­stal­tun­gen, Natur- und Aben­teu­er­ver­an­stal­tun­gen, Kon­fe­ren­zen und Sym­po­si­en. Es dau­ert zwölf Wochen (von Ende Mai bis Anfang August 2023) und für jede Woche pla­nen wir Ver­an­stal­tun­gen zu ver­schie­de­nen The­men wie: Licht, Sport, Natur, Was­ser, Euro­pa, Spra­chen und Geschich­te, Kul­tur, Musik, Kuli­na­rik, Kunst und Design.

Mehr Infor­ma­tio­nen fin­den Sie hier: www​.freund​schafts​wo​chen2023​.eu

Ziel die­ser Freund­schafts­wo­chen ist es, den erreich­ten Stand der Zusam­men­ar­beit in der Regi­on zwi­schen dem Frei­staat Bay­ern und der Tsche­chi­schen Repu­blik ins­ge­samt zu zei­gen sowie die baye­risch-tsche­chi­schen Bezie­hun­gen zu bele­ben und Impul­se für eine wei­te­re lang­fri­sti­ge Ver­tie­fung der Kon­tak­te zwi­schen bei­den Län­dern auf allen Ebe­nen zu geben. Dar­über hin­aus sind die Freund­schafts­wo­chen auch ein leben­di­ges Zei­chen im 30-jäh­ri­ge Jubi­lä­ums­jahr der EURE­GIO EGRENSIS.