Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Jugend­li­cher ent­wen­det Bluetooth-Lautsprecher

COBURG. Eine mobi­le Laut­spre­cher­box im Wert von 140 Euro ent­wen­de­te am Don­ners­tag­mit­tag ein 17-jäh­ri­ger aus einem Elek­tronik­fach­markt im Cobur­ger Stadtgebiet.

Eine Mit­ar­bei­te­rin des Elek­tronik­mark­tes in der Nior­ter Stra­ße sah, wie der 17-jäh­ri­ge um 12:30 Uhr den mobi­len Laut­spre­cher in sei­nen Ruck­sack pack­te und den Kas­sen­be­reich pas­sier­te, ohne das elek­tro­ni­sche Gerät zu bezah­len. Im Zuge der Ermitt­lun­gen stell­te sich her­aus, dass der Jugend­li­che bereits am Vor­tag im glei­chen Geschäft eben­falls einen Laut­spre­cher ent­wen­det hat­te. Die Beam­ten stell­ten die Laut­spre­cher­bo­xen als Beweis­mit­tel sicher. In einem der Fäl­le ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei wegen Laden­dieb­stahls. Im zwei­ten Fall wird wegen Dieb­stahls mit Waf­fen ermit­telt, da der 17-jäh­ri­ge bei der Aus­füh­rung der Tat ein Mes­ser bei sich führte.

32-Jäh­ri­ger ver­un­fallt mit Motor­rad und ver­letzt sich schwer

WEIT­RAMS­DORF, ST 2202, LKR. COBURG. Mit schwe­ren Ver­let­zun­gen wur­de ein 32-jäh­ri­ger Motor­rad­fah­rer nach einem Sturz von sei­nem Zwei­rad am Don­ners­tag­nach­mit­tag auf der Staats­stra­ße 2202 bei Weit­rams­dorf in ein Kli­ni­kum eingeliefert.

Der Mann aus Ahorn fuhr um 15:30 Uhr mit sei­nem Motor­rad von Weit­rams­dorf in Rich­tung Alten­hof. Im Ver­lauf einer lang­ge­zo­ge­nen Links­kur­ve kam er nach rechts von der Stra­ße ab und fuhr in den Stra­ßen­gra­ben. In dem Gra­ben stürz­te der Motor­rad­fah­rer und wur­de von sei­nem Zwei­rad geschleu­dert. Der Mann wur­de schwer, aber glück­li­cher­wei­se nicht lebens­ge­fähr­lich ver­letzt. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me muss­te die Staats­stra­ße kurz­zei­tig gesperrt wer­den. Das ver­un­fall­te Motor­rad wur­de von einem Abschlepp­dienst gebor­gen. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten auf etwa 4.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

„Schwarz­ang­ler“ erwischt

Kro­nach: Gegen zwei aus dem ost­eu­ro­päi­schen Raum stam­men­de Män­ner wird aktu­ell wegen Fisch­wil­de­rei ermit­telt. Die Beschul­dig­ten wur­den dabei beob­ach­tet, wie sie am Don­ners­tag­abend im Bereich der ehe­ma­li­gen Lan­des­gar­ten­schau­en ihre Angeln in die Hass­lach hiel­ten und nach Fischen Aus­schau hiel­ten. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le durch eine Poli­zei­strei­fe stell­te sich her­aus, dass die bei­den Män­ner kei­nen Angel­schein hat­ten bzw. auch kei­ne Berech­ti­gungs­kar­te vor­wei­sen konn­ten. Fische hat­ten die bei­den Män­ner offen­sicht­lich noch nicht gefangen.

Solar­lam­pen entwendet

Kro­nach: Aus dem Vor­gar­ten eines Wohn­an­we­sens in der Kreuz­berg­stra­ße wur­den meh­re­re Solar­leuch­ten ent­wen­det. Laut Anga­ben des Geschä­dig­ten wur­den die Leucht­mit­tel inner­halt der letz­ten drei Wochen gestoh­len und haben einen geschätz­ten Wert von ca. 100,- Euro. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.