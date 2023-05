FORCH­HEIM. In der Nacht zum Don­ners­tag stah­len Unbe­kann­te hoch­wer­ti­ge Moun­tain­bikes und einen Trans­por­ter vom Gelän­de eines Fahr­rad­händ­lers im Orts­teil Hau­sen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt wegen Einbruchs.

In der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag bra­chen Unbe­kann­te auf dem Gelän­de eines Fahr­rad­händ­lers am Pila­tus Cam­pus zwei Trans­por­ter auf. Dar­aus stah­len sie hoch­wer­ti­ge Moun­tain­bikes sowie Fahr­rad­zu­be­hör. Ver­mut­lich zum Abtrans­port knack­ten die Täter dann einen wei­ßen Citro­en Jum­per mit den Kenn­zei­chen FO-YT 88. Es ent­stand ein Scha­den im nied­ri­gen sechs­stel­li­gen Euro-Bereich. Fir­men­mit­ar­bei­ter bemerk­ten den Dieb­stahl am Don­ners­tag­mor­gen und ver­stän­dig­ten die Polizei.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nun nach Zeugen.

Wer hat im genann­ten Zeit­raum ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge im Bereich des Pila­tus Cam­pus gese­hen? Wer kann Anga­ben zum gestoh­le­nen Trans­por­ter machen? Mel­den Sie sich bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.