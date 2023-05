Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Brand einer Wasch­ma­schi­ne – zwei Per­so­nen erlit­ten Rauchgasvergiftung

Beim Brand einer Wasch­ma­schi­ne in einer Woh­nung erlit­ten die bei­den Woh­nungs­in­ha­ber eine Rauch­gasin­to­xi­ka­ti­on und wur­den vom Ret­tungs­dienst in eine Kli­nik eingeliefert.

Am Diens­tag gegen 11 Uhr geriet eine Wasch­ma­schi­ne in einer Woh­nung in der Eli­se-Spaeth-Stra­ße in Brand. Die bei­den Bewoh­ner konn­ten sich in Sicher­heit brin­gen, atme­ten jedoch den Rauch ein.

Die Feu­er­wehr lösch­te den Brand und lüf­tet die Woh­nung. Der Ret­tungs­dienst brach­te das Ehe­paar vor­sorg­lich in eine Klinik.

Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Unfall­flucht – Poli­zei sucht das beschä­dig­te Auto

Bereits vor vier Wochen ereig­ne­te sich in der Schiffstra­ße in Erlan­gen ein Ver­kehrs­un­fall, bei wel­chem ein gepark­ter Kasten­wa­gen ange­fah­ren und beschä­digt wur­de, nach wel­chem die Poli­zei nun sucht.

Im Zuge poli­zei­li­cher Ermitt­lun­gen stell­te sich her­aus, dass der Maz­da eines 81-jäh­ri­gen Man­nes aus dem öst­li­chen Land­kreis Unfall­schä­den auf­wies. Wie der 81-Jäh­ri­ge ein­räum­te hat­te er Ende April mit sei­nem Auto einen Unfall.

In der Schiffstra­ße hat­te er einen, in zwei­ter Rei­he par­ken­den, wei­ßen Kasten­wa­gen ange­fah­ren. Ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern, fuhr der Seni­or weiter.

Die Poli­zei such nun nach dem beschä­dig­ten wei­ßen Kasten­wa­gen, der eben­falls deut­li­che Unfall­spu­ren auf­wei­sen dürfte.

Gegen den 81-jäh­ri­gen Unfall­ver­ur­sa­cher wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort eingeleitet.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, entgegen.

Unfall­flucht – Klein­kraf­t­rad­fah­rer leicht verletzt

An der Kreu­zung Kurt-Schu­ma­cher-Stra­ße / Drausnick­stra­ße stürz­te eine 20- jäh­ri­ge Fah­rer eines Klein­kraft­ra­des nach­dem unmit­tel­bar vor ihm ein ent­ge­gen­kom­men­des Fahr­zeug abbog.

Der 20-jäh­ri­ge Zwei­rad­fah­rer war auf der Kurt-Schu­ma­cher-Stra­ße in Rich­tung Nor­den unter­wegs und woll­te an der Kreu­zung nach rechts in die Drausnick­stra­ße abbie­gen. Als er sich im Kreu­zungs­be­reich befand, bog unmit­tel­bar vor ihm eine ent­ge­gen­kom­men­der, sil­ber­far­be­ner Pkw nach links in die Drausnick­stra­ße ab.

Auf­grund der Gefah­ren­si­tua­ti­on stürz­te der 20-jäh­ri­ge von sei­nem Klein­kraft­rad und ver­letz­te sich dabei leicht. Bei dem Sturz ent­stand gerin­ger Sach­scha­den an dem Kleinkraftrad.

Der sil­ber­far­be­ne Pkw fuhr ohne anzu­hal­ten in Rich­tung Osten davon.

Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen- Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Pkw wäh­rend Ein­kauf angefahren

Eckental/​Eschenau – Am Diens­tag, zwi­schen 13:20 Uhr und 13:45 Uhr, kam es in der Dr.- Otto-Leich­stra­ße beim dor­ti­gen Dro­ge­rie­markt zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Eine 38-jäh­ri­ge Laufe­rin park­te in die­ser Zeit ihren Pkw, 3er BMW in grau, auf dem Park­platz um Ein­zu­kau­fen. Wäh­rend­des­sen beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer mit sei­nem Pkw das Heck des BMWs. Anschlie­ßend ent­fern­te er sich vom Unfall­fort, ohne sei­ne Per­so­na­li­en zu hin­ter­las­sen. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 2000 Euro. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder Unfall­ver­ur­sa­cher geben kann, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung setzten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -