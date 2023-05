Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Diens­tag wur­de die Poli­zei drei­mal zu Laden­dieb­stäh­len im Stadt­ge­biet Bam­berg geru­fen. Es wur­den zwei Män­ner beim Dieb­stahl von Kos­me­tik und einem Getränk für 4 Euro erwischt. In einer Apo­the­ke ent­wen­de­te ein Pär­chen Kos­me­tik­ar­ti­kel für 8 Euro und flüch­te­te anschließend.

Dieb­stahl eines Verkehrszeichens

BAM­BERG. Von einer Bau­stel­le in der Karo­li­nen­stra­ße wur­de am Diens­tag ein Ver­kehrs­zei­chen „Fuß­gän­ger Geh­weg gegen­über benut­zen“ gestoh­len. Das Schild hat einen Wert von ca. 100 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Hei­lig­grab­stra­ße wur­de zwi­schen Mon­tag, 12.00 Uhr, und Diens­tag, 07.50 Uhr, das lin­ke Heck eines dort gepark­ten roten VW Polo ange­fah­ren. Der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher rich­te­te an dem Fahr­zeug Sach­scha­den in Höhe von etwa 1600 Euro an und flüch­te­te anschließend.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

41-Jäh­ri­ger hat­te Ein­weg­sprit­zen in Hosenbund

BAM­BERG. Am Mitt­woch­früh, gegen 01.20 Uhr, führ­te die Poli­zei in einer Spie­lo­thek in der Unte­ren König­stra­ße eine Kon­trol­le durch. Hier­bei fiel ein 41-jäh­ri­ger Mann auf, der einen star­ken Kau­zwang und zudem star­ke Schweiß­aus­brü­che hat­te. Auf Nach­fra­ge hän­dig­te er zwei Ein­weg­sprit­zen und Rausch­gif­tu­ten­si­li­en aus.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

MÜH­LEN­DORF. Ein Kin­der­rad der Mar­ke Hyper/​Jet Fuel in lila/​violett/​blau war im Hof eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Fran­ken­stra­ße abge­stellt. Dort wur­de es durch einen Unbe­kann­ten am Sonn­tag zwi­schen 13.30 Uhr und 18.00 Uhr ent­wen­det. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht und kann der Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, sach­dien­li­che Hin­wei­se geben.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

STRUL­LEN­DORF. Ein Rad­fah­rer befuhr am Diens­tag, gegen 07.12 Uhr, die Goe­the­stra­ße in nord­öst­li­che Rich­tung als die­ser aus Unacht­sam­keit mit sei­nem Fahr­rad gegen einen am Fahr­bahn­rad gepark­ten Audi Q3 fuhr. Der Rad­ler stürz­te dar­auf­hin zu Boden, schau­te sich kurz um und fuhr im Anschluss von der Unfall­stel­le, ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den von ca. 1.500 Euro zu küm­mern. Wer kann Hin­wei­se zu dem unbe­kann­ten Mann geben? Mel­dun­gen erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

PÖDEL­DORF. Mit sei­nem Peu­geot lan­de­te ein 18-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer am spä­ten Diens­tag­abend auf dem Dach. Der Fahr­an­fän­ger befuhr die Staats­stra­ße von Bam­berg nach Pödel­dorf als er aus noch unge­klär­ter Ursa­che zunächst nach rechts von der Fahr­bahn abkam und beim Gegen­steu­ern ins Schleu­dern geriet. Das Fahr­zeug kam in der Fol­ge nach links von der Fahr­bahn ab und über­schlug sich eine Böschung hin­ab. Das Fahr­zeug kam auf einer tie­fer­lie­gen­den Zufahrt auf dem Dach zum Lie­gen. Der Fahr­zeug­füh­rer wur­de leicht ver­letzt. Der Sach­scha­den beträgt 5000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am 19.05.2023 gegen 11:30 Uhr fuhr ein bis­her unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer in der Haupt­stra­ße mit sei­nem Pkw gegen einen Hydran­ten. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Eine auf­merk­sa­me Zeu­gin konn­te den Unfall beob­ach­ten und ver­stän­dig­te dar­auf­hin die Stadt Forchheim.

Forch­heim. Am Diens­tag gegen 08:40 Uhr stell­te eine 23-Jäh­ri­ge ihren schwar­zen Audi/​A3 in der Mero­win­ger­stra­ße am rech­ten Fahr­bahn­rand ab. Als sie gegen 19:40 Uhr zu ihrem Fahr­zeug zurück­kehr­te, muss­te sie einen fri­schen Unfall­scha­den an der lin­ken Fahr­zeug­sei­te fest­stel­len. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Der Scha­den wird auf ca. 2.000,- Euro geschätzt.

Forch­heim. Am Mon­tag­abend gegen 21:50 Uhr stell­te eine 30-Jäh­ri­ge ihren wei­ßen Dacia/​Sandero in der Kai­se­rin-Kuni­gun­da-Stra­ße auf ihrem Stell­platz ab. Als sie am Diens­tag gegen 07:00 Uhr zu ihrem Fahr­zeug zurück­kehr­te, muss­te sie einen fri­schen Unfall­scha­den an der rech­ten Bei­fah­rer­tü­re bzw. am Tür­griff fest­stel­len. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Der Scha­den wird auf ca. 200,- Euro geschätzt.

Hin­wei­se zu den Ver­ur­sa­chern nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

- Fehl­an­zei­ge -