Groß war die Freu­de auf bei­den Sei­ten, als am 7.5.2023 eine Dele­ga­ti­on aus Neu­stadt bei Coburg in ihrer Part­ner­stadt Ville­neuve-sur-Lot ein­traf. Guil­laume Lepers, Bür­ger­mei­ster von Ville­neuve, hat­te im Rah­men der Euro­pa­wo­che zu Fei­er­lich­kei­ten am 8. und 9. Mai 2023 in sei­ne Stadt ein­ge­la­den. Im Herbst 2022 waren Guil­laume Lepers und eine Dele­ga­ti­on aus Ville­neuve zu Gast in Neu­stadt bei Coburg gewe­sen. Ober­bür­ger­mei­ster Frank Reb­han sowie Mit­glie­der des Stadt­ra­tes, der Stadt­ver­wal­tung und Mit­glie­der des Städ­te­part­ner­schafts­ko­mi­tees folg­ten sei­ner Ein­la­dung ger­ne. Sie nah­men an den zahl­rei­chen Pro­gramm­punk­ten teil, führ­ten gute Gesprä­che, inten­si­vier­ten alte Kon­tak­te und knüpf­ten neue Freundschaften.

Am Mon­tag, zum Gedenk­tag des Waf­fen­still­stan­des am 8. Mai 1945, leg­ten Ober­bür­ger­mei­ster Frank Reb­han und sein Bür­ger­mei­ster­kol­le­ge Guil­laume Lepers im Rah­men einer fei­er­li­chen Zere­mo­nie ein Blu­men­ge­steck am Gefal­le­nen­denk­mal in Ville­neuve-sur-Lot nie­der. In sei­ner Rede erin­ner­te Frank Reb­han dar­an, dass Frie­den und Freund­schaft zwi­schen den Städ­ten ange­sichts der aktu­el­len poli­ti­schen Lage nicht als selbst­ver­ständ­lich ange­se­hen wer­den dür­fen, und dass wir Deut­schen die Ver­ant­wor­tung dafür tra­gen, eine Wie­der­ho­lung geschicht­li­cher Ereig­nis­se zu verhindern.

Am dar­auf fol­gen­den Tag wur­den die Urkun­den zur Erneue­rung der Städ­te­part­ner­schaft zwi­schen Ville­neuve-sur-Lot und Neu­stadt bei Coburg von bei­den Bür­ger­mei­stern unter­zeich­net. Die Städ­te­part­ner­schaft wur­de im August 1977 gegrün­det und ent­wickel­te sich seit­dem kon­stant weiter.

Reb­han hob in sei­ner Rede beson­ders das Enga­ge­ment der Komi­tee­mit­glie­der, aber auch Ver­ei­ne, Unter­neh­men und Insti­tu­tio­nen her­vor und bedan­ke sich bei allen lang­jäh­rig Enga­gier­ten, die mit Lei­den­schaft und Hin­ga­be die Part­ner­schaft zwi­schen den Städ­ten auf­ge­baut habe und die­se auch wei­ter­hin mit Leben füllen.

Geehrt wur­den für Ihr Enga­ge­ment im Namen der Städ­te­part­ner­schaft Ober­bür­ger­mei­ster Frank Reb­han, die Stadt­rä­te San­dra Bätz und Wolf­ram Salzer, Prä­si­dent und Vize­prä­si­dent des Städ­te­part­ner­schafts­ko­mi­tees, Rein­hard Els­ner und Ben Bou­rebaba. Sie erhiel­ten jeweils die Ehren­me­dail­le von Ville­neuve-sur-Lot, jeweils über­reicht von Bür­ger­mei­ster Guil­laume Lepers.

Im Anschluss an die Zere­mo­nie wur­de gemein­sam mit Grund­schü­lern in einer Grün­an­la­ge der Stadt ein Kirsch­baum gepflanzt, der der Part­ner­stadt Neu­stadt bei Coburg gewid­met wurde.

Einen har­mo­ni­schen Pro­gramm­aus­klang bil­de­te der von bei­den Städ­te­part­ner­schafts­ko­mi­tees aus­ge­rich­te­te Abschiedsabend.