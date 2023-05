Nut­zung der Park­plät­ze an der Och­sen­kopf-Süd­sta­ti­on wei­ter­hin mög­lich

Bau­ar­bei­ten an der Kreis­stra­ße BT 4 in Fleckl Im Kreu­zungs­be­reich an der Och­sen­kopf-Süd­sta­ti­on in Fleckl (War­men­stein­ach) lau­fen der­zeit Bau­ar­bei­ten an…