Am Don­ners­tag den 11. Mai 2023 wur­de die neue Lese­rei­he der in Nürn­berg behei­ma­te­ten Autoren­grup­pe Wort­künst­ler fort­ge­setzt. Mit Mar­git Heu­mann und Mer­te Adam waren zwei Autorin­nen zu Gast im Hof­ca­fé in Bam­berg, die sich bestens ergänz­ten. Mit dem lei­ten­den The­ma „ver­glei­chen­de Lan­des­kun­de“ spiel­ten sich die bei­den Wort­künst­le­rin­nen amü­san­te Tex­te zu, in denen sie ihre ört­li­che Ver­bun­den­heit zu Wien bezie­hungs­wei­se zur Ober­pfalz ausspielten.

Womit gibt man in der Ober­pfalz und in Wien an? Wel­chen Tücken lau­ern in den regio­na­len Dia­lek­ten? Wel­che Eigen­hei­ten haben die Wie­ner und die Ober­pfäl­zer? Durch den hei­te­ren roten Faden kamen die Zuhö­rer voll auf ihre Kosten.

„Es war eine sehr leben­di­ge Lesung. Frisch, mit poin­tier­tem Schluss der jeden Zuhö­rer lächeln oder Lachen ließ, mit­rei­ßend und kurz­wei­lig“, freu­te sich ein Besu­cher. Und beson­ders gut kam es an, wie sich Mer­te Adam und Mar­git Heu­mann die Bäl­le zuspielten.

Bei die­sem erfreu­li­chen Feed­back zieht auch Orga­ni­sa­tor Tho­mas Geng­ler ein posi­ti­ves Fazit. „Die ersten drei Lesun­gen sind gut gelau­fen, die Rück­mel­dun­gen der Zuhö­rer waren super. Jedoch möch­ten wir wei­ter dar­an arbei­ten, noch mehr Besu­cher aus Bam­berg und der Regi­on zu unse­ren Lesun­gen ins Hof­ca­fé zu locken. Unter­halt­sa­me Tex­te aus frän­ki­scher Feder in ent­spann­ter Atmo­sphä­re bei gutem Essen und Trin­ken sind schließ­lich beste Voraussetzungen.“

Die­ses Ziel wird nach einer kur­zen Som­mer­pau­se wei­ter­ver­folgt. Dazu wur­den drei wei­te­re Lesungs­ter­mi­ne 2023 mit dem Hof­ca­fé vereinbart:

Don­ners­tag, 21. Sep­tem­ber, 18.00 Uhr

Don­ners­tag, 19. Okto­ber, 18.00 Uhr

Don­ners­tag, 16. Novem­ber, 18.00 Uhr