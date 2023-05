Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Mit­tei­lung über Bedro­hung löste Groß­ein­satz der Poli­zei aus

BAM­BERG. Eine jun­ge Frau wähl­te am Mon­tag­nach­mit­tag kurz nach 13.00 Uhr den poli­zei­li­chen Not­ruf und teil­te mit, dass sie von ihrem ehe­ma­li­gen Freund bedroht wer­de und hier­bei ein Mes­ser im Spiel wäre. Die ange­ge­be­ne Ört­lich­keit in der Fleisch­stra­ße wur­de durch meh­re­re Strei­fen auf­ge­sucht, die Anru­fe­rin befand sich zu die­sem Zeit­punkt nicht mehr vor Ort. Auf­grund der Mit­tei­lung wur­de das nähe­re Umfeld des mut­maß­li­chen Tat­orts, eine Woh­nung in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus, durch Poli­zei­be­am­te abge­sperrt und eine Absu­che im Anwe­sen durch­ge­führt. Im Lau­fe des Ein­sat­zes sowie wei­te­ren Gesprä­chen mit der Mit­tei­lerin rela­ti­vier­te sich die Situa­ti­on und die Bedro­hung konn­te von der Frau nicht mehr bestä­tigt wer­den. Die 26-jäh­ri­ge Mit­tei­lerin befand sich in einer psy­chi­schen Aus­nah­me­si­tua­ti­on und der genaue Sach­ver­halt muss nun geprüft wer­den. Für Anwoh­ner oder Pas­san­ten bestand zu kei­nem Zeit­punkt eine Gefährdung.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Auf­grund Unacht­sam­keit stürz­te am Mon­tag­früh, kurz nach 03.00 Uhr, in der Pödel­dor­fer Stra­ße ein 28-jäh­ri­ger Mann von sei­nem Fahr­rad. Er ver­letz­te sich hier­bei leicht an der Hand und muss­te ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Am Fahr­rad ist kein Sach­scha­den entstanden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Gra­fen­stein­stra­ße wur­de zwi­schen 13. und 21. Mai der lin­ke Außen­spie­gel eines dort gepark­ten schwar­zen Opel Cor­sa abge­fah­ren. Der Fahr­zeug­hal­te­rin ist dadurch Sach­scha­den in Höhe von etwa 250 Euro ent­stan­den. Der Ver­ur­sa­cher flüch­te­te anschlie­ßend von der Unfallstelle.

30-Jäh­ri­ger hat Rausch­gift in Mar­me­la­den­glas versteckt

BAM­BERG. Wäh­rend eines Poli­zei­ein­sat­zes am Mon­tag­früh, kurz nach 01.00 Uhr, fand die Poli­zei in einem Mar­me­la­den­glas ver­steckt ca. acht Gramm Can­na­bis bei einem 30-jäh­ri­gen Mann. Er muss sich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

STAF­FEL­BACH. Bei der Poli­zei ging am Sonn­tag­mor­gen, 5.30 Uhr, die Mel­dung ein, dass von Staf­fel­bach in Rich­tung Ober­haid eine etwa zehn­köp­fi­ge Grup­pe unter­wegs sei, die Ver­kehrs­zei­chen mit sich füh­ren. Bei der Über­prü­fung durch Poli­zei­strei­fen konn­te schließ­lich an der Wohn­an­schrift eines 19-Jäh­ri­gen ein weiß-rotes 30 km/​h‑Schild auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt wer­den. Anzei­ge wegen Dieb­stahl wird erstattet.

Sach­be­schä­di­gun­gen

HALL­STADT. Unbe­kann­te beschä­dig­ten meh­re­re Metall­ge­län­der einer Kaf­fee-Ecke vor dem Mar­ket Ein­kaufs­zen­trum und rich­te­ten dabei einen Scha­den von ca. 500 Euro an.

Wer hat zwi­schen Sams­tag­abend, 19.30 Uhr, und Sonn­tag­mit­tag ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Son­sti­ges

MEM­MELS­DORF. Ohne Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen war am Sams­tag­nach­mit­tag ein E‑Scooter Fah­rer in der Orts­stra­ße „Am Schloss­gra­ben“ unter­wegs. Dies blieb einer Strei­fe der Land­kreis­po­li­zei nicht ver­bor­gen. Nach erfolg­ter Ver­kehrs­kon­trol­le muss­te der 34-Jäh­ri­ge sein Fahr­zeug ste­hen las­sen und sich nun wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz verantworten.

BAM­BERG. Strei­fen der Land­kreis­po­li­zei sich­te­ten am Sonn­tag­mor­gen, 8.15 Uhr, auf der B 505 einen Pkw, an dem ent­stem­pel­te Kenn­zei­chen ange­bracht waren. Zudem war der TÜV bereits deut­lich abge­lau­fen. Bei der wei­te­ren Über­prü­fung stell­te sich noch her­aus, dass eine Fahn­dungs­no­tie­rung zur Ent­stem­pe­lung der Kenn­zei­chen bestand, da für das Auto der Ver­si­che­rungs­schutz fehl­te. Damit aber noch nicht genug – der 20-jäh­ri­ge Fah­rer des Pkw, VW, besitzt auch kei­ne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis. Die Wei­ter­fahrt wur­de sofort unter­bun­den und die Fahr­zeug­schlüs­sel sichergestellt.

SIE­GRITZ. Ein Gleit­schirm­flie­ger stürz­te am Sonn­tag­mit­tag neben die Kreis­stra­ße BA 19 in eine Grün­flä­che ab und ver­letz­te sich dabei mit­tel­schwer. Beim End­an­flug erfass­te eine Ther­mik den Gleit­schirm, so dass die­ser seit­lich ein­klapp­te und nicht mehr steu­er­bar war. Aus einer Höhe von 8 – 10 Metern stürz­te der 39-jäh­ri­ge Gleit­schirm­flie­ger schließ­lich ab. Nach Not­arzt-Erst­ver­sor­gung am Unglücks­ort muss­te der Ver­letz­te zur sta­tio­nä­ren Auf­nah­me ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert werden.

THÜNG­FELD. Deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch weh­te Poli­zei­be­am­ten durch das offe­ne Auto-Fen­ster ent­ge­gen, als ein 54-Jäh­ri­ger am Sonn­tag­abend bei einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le über­prüft wur­de. Ein vor Ort durch­ge­führ­ter Alcotest erbrach­te einen Wert von 1,22 Pro­mil­le. Anschlie­ßend muss­te der „Alko­hol­sün­der“ zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus. Sein Füh­rer­schein wur­de sofort sicher­ge­stellt. Den 54-Jäh­ri­gen erwar­tet eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dieb­stahl

Wei­ßen­ohe. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag ver­schaff­ten sich gegen 01:30 Uhr drei Unbe­kann­te Zugang zu einem Fir­men­ge­län­de im Gewer­be­ge­biet in der Sport­platz­stra­ße. Die drei zwick­ten den Zaun auf und dran­gen auf das Anwe­sen, wodurch die Alarm­an­la­ge akti­viert wur­de. Erschrocken flüch­te­ten die Täter unver­rich­te­ter Din­ge und hin­ter­lie­ßen einen Scha­den von ca. 1000 Euro. Bei der Aus­wer­tung wei­te­rer Über­wa­chungs­ge­rä­te wur­de fest­ge­stellt, dass eine vier­te männ­li­che Per­son mit Jog­ging­an­zug als wei­te­rer Täter zu Gan­ge war. Wer Hin­wei­se zu den oder Hin­wei­se auf den Tat­her­gang geben kann, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt mel­den (09194/7388–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Fahr­rad­tei­le von E‑Bike ent­wen­det – Zeu­gen gesucht

SCHÖN­BRUNN, BAD STAF­FEL­STEIN. In der Nacht von Sams­tag, 21:00 Uhr auf Sonn­tag, 03:50 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter diver­se Fahr­rad­tei­le eines schwar­zen E‑Bikes, wel­ches zu die­ser Zeit in der Staf­fel­stei­ner Stra­ße abge­sperrt an einer Stra­ßen­la­ter­ne abge­stellt war. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich ins­ge­samt auf rund 200 Euro. Zeu­gen, die Wahr­neh­mun­gen zu dem Dieb­stahl gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.