Warmensteinach/​LKR. Bay­reuth. Zum Auf­takt der Motor­rad­sai­son 2023 wur­den am dies­jäh­ri­gen Vater­tag Motor­rad­kon­trol­len in War­men­stein­ach im Fich­tel­ge­bir­ge durchgeführt.

Am Don­ners­tag, den 18.05.2023, wur­de im Zeit­raum von 13 – 17 Uhr eine Kon­troll­stel­le an der Bay­reu­ther Stra­ße in War­men­stein­ach von der Motor­rad­kon­troll­grup­pe des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken errich­tet. Hier kon­trol­lier­ten die Poli­zi­sten etwa 80 Motor­rä­der. In acht Fäl­len muss­ten die Ein­satz­kräf­te die Wei­ter­fahrt unter­bin­den, da sie Mani­pu­la­tio­nen an den Aus­puff­an­la­gen fest­stell­ten. Wei­te­re zehn Motor­rad­fah­ren­de wur­den wegen ande­rer Aus­rü­stungs­ver­stö­ße, wie abge­fah­re­ne Rei­fen, beanstandet.

Wäh­rend der Kon­troll­tä­tig­kei­ten kam es zu posi­ti­ven Gesprä­chen und Dis­kus­sio­nen zwi­schen Motor­rad­fah­ren­den und den Poli­zi­sten. Vor allem zum Beginn der Motor­rad­sai­son legt die ober­frän­ki­sche Poli­zei ein beson­de­res Augen­merk auf Prä­ven­ti­ons­ar­beit. Zum einen muss­ten in der letz­ten Motor­rad­sai­son im Land­kreis Bay­reuth tra­gi­scher­wei­se zwei töd­li­che Motor­rad­un­fäl­le beklagt wer­den. Zum ande­ren steht auch der Lärm­schutz für Anwoh­nern von stark befah­re­nen Motor­rad­strecken im Fokus der poli­zei­li­che Präventionsarbeit.