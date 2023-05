Ab dem 30.05.2023 wer­den in einem Teil­be­reich der B289 in Weiß­dorf Kanal- und Stra­ßen­bau­ar­bei­ten durch­ge­führt. Aus die­sem Grund muss die Münch­ber­ger Stra­ße (B 289) ab der Ein­mün­dung „Am Schloß“ bis zur Abzwei­gung der Kir­chen­lamit­zer Stra­ße (St 2176) in Weiß­dorf voll gesperrt werden.

Der Ver­kehr wird ab Münch­berg über Reuth­las und Seul­bitz sowie umge­kehrt umge­lei­tet. Die Fahrt­rich­tung Rehau – Weiß­dorf – Spar­neck und umge­kehrt ist befahrbar.

Die Sper­rung dau­ert vom 30. Mai 2023 bis vor­aus­sicht­lich 9. Juni 2023.