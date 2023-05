Bunt statt Braun in Forchheim

Am Diens­tag, den 25. April 2023 um 18 Uhr hat­te Bunt­statt­Braun, das Forch­hei­mer Bünd­nis gegen Rechts­extre­mis­mus und Rechts­ra­di­ka­lis­mus, Vertreter/​innen der Forch­hei­mer Schu­len in die Gere­ons-Kapel­le zu einer Vor­stel­lung des Buches „Der schwie­ri­ge Weg zur Demo­kra­tie“ von Dr. Man­fred Fran­ze eingeladen.

Es waren zahl­rei­che Leh­rer und Leh­re­rin­nen gekom­men. Außer­dem nah­men der Land­rat des Land­krei­ses Forch­heim, Herr Dr. Ulm, und der Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt Forch­heim, Herr Dr. Kirsch­stein, die Schul­amts­di­rek­to­rin Frau Dr. Hader­lein und der Bezirks­lei­ter der GEW Ober­fran­ken, Herr Hart­mann, und eini­ge Vor­stands­mit­glie­der von Bunt­statt­Braun teil.

Bunt­statt­Braun tritt für eine welt­of­fe­ne, tole­ran­te, bun­te Gesell­schaft ein, gegen Ras­sis­mus, Anti­se­mi­tis­mus, Aus­gren­zung und deren Verbreiter/​innen und orga­ni­siert ent­spre­chen­de Veranstaltungen.

Nach der Begrü­ßung durch die Vor­sit­zen­de Ger­des, stell­te Herr Dr. Kara­bag das Pro­jekt vor. Gera­de in der heu­ti­gen Zeit ist es auf­grund des zuneh­men­den Rechts­po­pu­lis­mus und Ras­sis­mus wich­tig, an die Grau­sam­kei­ten der Natio­nal­so­zia­li­sten und zu erin­nern und die Fol­gen auf­zu­zei­gen, damit sie sich nicht wie­der­ho­len. Außer­dem muss der Wert und die Bedeu­tung der Demo­kra­tie dar­ge­stellt wer­den und die Wich­tig­keit sie zu schüt­zen und Men­schen und Gedan­ken, die sie zer­stö­ren wol­len, entgegenzutreten.

Danach stell­te Dr. Man­fred Fran­ze sein Buch “Der schwie­ri­ge Weg zur Demo­kra­tie in Forch­heim, Eber­mann­stadt und die frän­ki­sche Schweiz in der ersten Hälf­te des 20. Jahr­hun­derts“ vor und las aus ihm.

Dr. Fran­ze ist Exper­te für die Zei­ten des Natio­nal­so­zia­lis­mus im Land­kreis Forch­heim und hat eini­ge Bücher und Arti­kel über das The­ma geschrie­ben. Außer­dem war es ihm als Geschichts­leh­rer und Schul­lei­ter wich­tig, Gene­ra­tio­nen von Schü­le­rin­nen und Schü­lern nicht nur Wis­sen zu ver­mit­teln, son­dern auch deren Gespür für die Ent­wick­lung von tota­li­tä­ren Struk­tu­ren zu schärfen.

Er mach­te deut­lich, dass noch vor 50 Jah­ren die Lite­ra­tur zum The­ma „Natio­nal­so­zia­lis­mus“ fehl­te und dass vor Ort kei­ner so recht dar­über spre­chen woll­te. Heu­te, neun­zig Jah­re nach 1933, ist die For­schungs­la­ge ganz anders.

In 27 Kapi­teln geht das Buch auf die Geschich­te unse­rer Regi­on um Forch­heim und in der Frän­ki­schen Schweiz in der ersten Hälf­te des 20. Jahr­hun­derts ein. Die The­ma­tik reicht von der baye­ri­schen Mon­ar­chie bis in die frü­hen Jah­re der Bundesrepublik.

Mon­ar­chie, Revo­lu­ti­on, Repu­blik, Dik­ta­tur und Wider­stand im Natio­nal­so­zia­lis­mus kom­men in Ein­zel­aspek­ten genau­so zur Spra­che wie Frau­en­be­we­gung und Schulgeschichte.

Eben­so wird nach der Dar­stel­lung der Juden­ver­fol­gung im Rah­men des Novem­ber­po­groms von 1938 gefragt: Wie reagier­te eigent­lich die Bevöl­ke­rung auf das Pogrom? Für die Beant­wor­tung wer­den loka­le Poli­zei­be­rich­te, aber auch wis­sen­schaft­li­che Lite­ra­tur her­an­ge­zo­gen. Was konn­te man, was woll­te man wis­sen? Was stand in den loka­len Zei­tun­gen, die zu die­sem Zeit­punkt bereits der natio­nal­so­zia­li­sti­schen Zen­sur unterlagen?

In sei­nem Buch erin­nert Herr Dr. Fran­ze auch an Ereig­nis­se, die fast ganz in Ver­ges­sen­heit gera­ten sind, z.B. dass nach 1945 in Pot­ten­stein eine ganz beson­de­re Situa­ti­on bestand: Unmit­tel­bar nach Kriegs­en­de lie­ßen sich an die 100 jüdi­sche Dis­pla­ced Per­sons, also von den Nazis aus ihrer Hei­mat ver­schlepp­te oder inhaf­tier­te Per­so­nen, für zwei Jah­re in Pot­ten­stein nie­der. 1946 ent­stand hier sogar ein eige­ner jüdi­scher Fuß­ball­ver­ein. Der Club Mak­ka­bi Pot­ten­stein spiel­te in der jüdi­schen Liga „Ray­on Fran­ken“ und erreich­te in der Sai­son 1946/47 den 6. Rang bei zwölf teil­neh­men­den Fußballvereinen.

Anhand der Hei­mat­ge­schich­te will das Buch bei­tra­gen, die Erin­ne­rung wach zu hal­ten, wie schnell in Deutsch­land eine Dik­ta­tur ent­ste­hen konn­te und wie wich­tig es ist, sich bewusst zu machen, was Demo­kra­tie bedeu­tet und wie wert­voll sie für unse­re Gesell­schaft ist.

Nach der Lesung wur­de zunächst im Ple­num dis­ku­tiert, z. B. an wel­chen Orten im Land­kreis Forch­heim Schü­lern und Schü­le­rin­nen Geschich­te erfah­ren kön­nen, z. B. am Syn­ago­gen­denk­mal in Forch­heim. Danach wur­de noch in locke­rer Run­de dis­ku­tiert. Zum Abschluss wur­den die von Herrn Dr. Fran­ze signier­ten und von Bunt­statt­Braun gespen­de­ten Bücher an die Leh­rer und Leh­re­rin­nen übergeben.