Am ver­gan­ge­nen Sams­tag, 13. Mai 2023, fand in Kirm­sees (Gde. Kir­chen­pin­gar­ten, Ldkr. Bay­reuth) eine beein­drucken­de Übung statt, bei der ver­schie­de­ne Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen ihr Kön­nen unter Beweis stell­ten. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Kirm­sees-Lan­gen­ge­fäll, die BRK Ret­tungs­hun­de­staf­fel Bay­reuth, der pri­va­te Ret­tungs­dienst SKS sowie die Bereit­schaf­ten des BRK Kem­nath und Creu­ßen arbei­te­ten Hand in Hand, um ver­schie­de­ne Sze­na­ri­en der Suche, der medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung von Ver­letz­ten und der Ret­tung von ver­miss­ten Per­so­nen zu üben. Unter­stützt wur­den sie dabei von der Jugend­feu­er­wehr, dem Jugend­rot­kreuz und der BRK Was­ser­wacht Kem­nath, die Ein­satz­lei­tung hat­te ein Ein­satz­lei­ter des SKS, im Ein­satz war die Unter­stüt­zungs­grup­pe Sani­täts­ein­satz­lei­tung (UG San EL) des Bay­reu­ther BRK.