Auf dem Iller­ka­nal in Neu-Ulm – kurz vor der Mün­dung in die Donau – rich­te­ten die „Ulmer Padd­ler“ die Süd­deut­schen Mei­ster­schaf­ten im Kanu­sla­lom aus. Hier muss­ten sich die Kanu­ten für die Deut­schen Mei­ster­schaf­ten der jewei­li­gen Alters­klas­sen qua­li­fi­zie­ren. Ent­spre­chend groß und gut besetzt war auch das Star­ter­feld, so dass span­nen­de Ren­nen gebo­ten waren. Mit 21 Toren und vie­len ver­setz­ten Abwärts­kom­bi­na­tio­nen war die Strecke tech­nisch anspruchs­voll ausgehängt.

Die SVB-Kanu­ten konn­ten ihre gute Form durch zahl­rei­che gute Plat­zie­run­gen und die Erfül­lung der Norm­kri­te­ri­en für die Deut­schen Mei­ster­schaf­ten unter Beweis stellen.

Beson­de­re Freu­de herrsch­te bei der Her­ren­mann­schaft, die sich den Titel bei den Senio­ren hol­te: Rei­ner Ficht­ner, Patrick Röber und Andre­as Streh­lein gelang ein feh­ler­frei­er Mann­schafts­lauf – mit ihrer Gesamt­zeit von 128,98 sec. distan­zier­ten sie sich deut­lich vom Team der Kanu­schwa­ben aus Augs­burg. Über Rang 3 durf­ten sich Susan­ne Pley­er und Elke Haa­gen freu­en, die zusam­men mit dem Augs­bur­ger Ste­fan Schä­fer ins Ren­nen gegan­gen waren.

Bei den Senio­ren B sicher­te sich Patrick Röber mit einem deut­lich ver­bes­ser­ten 2. Lauf den Vize­ti­tel hin­ter sei­nem Dau­er­kon­kur­ren­ten Mar­kus Stroß aus Hanau. Mit sei­ner Zeit von 111,75 war er auch der Beste im SVB-Team. Rei­ner Ficht­ner (Senio­ren C) und Andre­as Streh­lein (Senio­ren D) erkämpf­ten sich jeweils Rang 3, wobei Rei­ner Ficht­ner gera­de ein­mal 1,5 Zehn­tel­se­kun­den zum Vize­ti­tel fehlten.

Mit knapp 30 Star­tern war das Feld der Schü­ler A stark besetzt: hier zeig­ten die bei­den SVB-Star­ter Maxi­mi­li­an Pet­zold und Lorenz Gor­wa, dass sie durch­aus den Anschluss zur Spit­ze hal­ten kön­nen. Mit den Plät­zen 12 und 13 schaff­ten sie dazu noch die Qua­li­fi­ka­ti­ons­norm für die Deut­sche Mei­ster­schaft und dür­fen am Schü­ler-Län­der­po­kal teil­neh­men. Zusam­men mit Till Gor­wa, der im Ren­nen der B‑Schüler als 15. die Qua­li­fi­ka­ti­on nur um 3 Zehn­tel­se­kun­den knapp ver­pass­te, bot das Trio des SVB eine her­vor­ra­gen­de Mann­schafts­lei­stung und plat­zier­te sich an Posi­ti­on 11 unter 22 Teams. Im Zwei­er­ca­na­di­er der Schü­ler wuss­ten Maxi­mi­li­an Pet­zold und Lorenz Gor­wa eben­falls zu gefal­len: sie erziel­ten Platz 1.

Kata­ri­na Pet­zold ging sowohl im Einer­ca­na­di­er als auch im Einer­ka­jak in der Jugend­klas­se an den Start: wäh­rend sie im CI auf Platz 6 kam, beleg­te sie im KI Platz 11. Zusam­men mit den bei­den Für­the­rin­nen Melina Bock und Pia Klein­henz star­te­te Kata­ri­na Pet­zold im Mann­schafts­wett­be­werb – das Team erreich­te den 5. Rang.

Auch bei den Jüng­sten, den Schü­lern C (U 10) war das Star­ter­feld groß. Die jüng­sten Kanu­ten durf­ten einen erleich­ter­ten Kurs mit 15 Toren befah­ren. Phil­ipp Opitz kam hier mit 2 gleich­blei­bend guten Läu­fen auf Platz 8, wäh­rend sein Ver­eins­kol­le­ge Karl Häss­ler, der sei­nen ersten Wett­kampf im Außen­be­reich bestritt, auf der 16. Posi­ti­on landete.

Im Zwei­er­ca­na­di­er der Her­ren beleg­ten Rei­ner Ficht­ner und Andre­as Streh­lein den 2. Platz hin­ter dem deut­lich jün­ge­ren Team aus Fürth, wäh­rend Elke Haa­gen und Andre­as Streh­lein im CII Mix siegten.

Im Ren­nen der Senio­rin­nen C/ D sicher­te sich Elke Haa­gen den 4. Platz, wäh­rend Susan­ne Pley­er mit deut­lich ver­bes­ser­tem 2. Lauf Platz 7 sicherte.